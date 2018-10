Sascha Reiß: "Ich erwarte ein Riesenspiel"

Mit dem 4:1-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Friedrichstal, dem ersten Sieg auf fremden Platz in dieser Saison, hat sich der SV Linx für das Pokalspiel morgen gegen den Ligakonkurrenten SV Oberachern warmgeschossen. In der Tabelle liegen die Achertäler (13.) einen Punkt vor dem SV Linx (14.) und grübeln immer über ihre Auswärtsschwäche. Die hat der SV Linx überwunden.

Mindestens genauso wichtig wie der Sieg war die Tatsache, dass die wegen Verletzung arg vermissten Alexander Merkel, Pierre Venturini und Dennis Kopf wieder fit sind und Trainer Sascha Reiß morgen in Bestbesetzung antreten kann. "Viertelfinale zu Hause und ein Derby, ich erwarte ein Riesenspiel, es wird eine große Kulisse geben, wir haben uns gut vorbereiten", freut sich der Coach auf das Pokalderby. Ob die Zuschauermarke vom Oberligaspiel (1250) getoppt werden kann, hängt vom Wetter ab, würde beiden Clubs aber einen warmen Regen in die Kassen spülen.

Nachdem Linx das Oberligaspiel daheim knapp 1:0 gewonnen hat, muss Reiß mit einer Revanche des Gegners rechnen. Beide Teams haben das Achtelfinale nur mit viel Mühe erreicht. Linx lag beim Landesligist FC Teningen bis zur 84. Minute 0:2 hinten und gewann nach furiosem Schlussspurt noch 3:2. Der SV Oberachern mühte sich gegen Landesligist Dettingen zu einem 3:1-Sieg, der erst in der 93. Minute perfekt war. Eine Favoritenrolle gibt es also nicht und auch was Abwehr und Angriff angeht, liegen beide Clubs nicht weit auseinander. "Wir schießen aus allen Kanonen", hat Reiß unmittelbar nach dem Spiel in Friedrichstal angekündigt und begründet die Aussage damit, dass Marc Rubio seine Augenverletzung auskuriert hat, wertvollen Zubringerdienst für Adrian Vollmer leisten kann und selbst das Tor wieder trifft. Mit einem Sieg im Viertelfinale käme der SV Linx dem Wunschgedanken des Trainers nahe. "Ein Sieg gegen Oberachern wäre ein wichtiger Schritt, wir wollen im Pokal das erreichen, was wir in der letzten Saison erreicht haben - den Pokal zu gewinnen", so der SVL-Coach.

Ganz so leicht wie der FC Friedrichstal am vergangenen Oberligaspieltag wird es der SV Oberachern dem SV Linx aber nicht machen. Die 3:4-Niederlage nach 3:1-Führung in Nöttingen soll gegen den SV Linx ausgebügelt werden. Richtig heiß auf dieses Spiel sind die Linxer Abwehrspieler Sinan Gülsoy und Dennis Kopf - beide wechselten vom SV Oberachern nach Linx.

Gülsoy hat im jüngsten Oberligaspiel sein erstes Tor für Linx erzielte, Innenverteidiger Kopf drängte nach seiner Syndesmosebandverletzung auf einen Einsatz in Friedrichstal. "Alles in Ordnung, ich bin dabei", so Kopf nach dem zwanzigminütigen Härtetest, was zugleich die ersten Oberligaminuten für ihn bedeuteten. "Hoffentlich keine Verlängerung, wir haben bereits am Samstag ein wichtiges Oberligaheimspiel gegen die TSG Backnang (15.) und da ist ein Sieg genauso wichtig", blickt Reiß auf die sechste und vorerst letzte englische Woche, die die Linxern jede Menge Kraft kosten wird.(he)