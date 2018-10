Heimniederlage scheint unabwendbar

Die TTF Rastatt liegen in der Badenliga der Frauen mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen in Serie an der Tabellenspitze. Am Samstag gastieren die TTF nun im Bezirksderby beim TV Weisenbach. Nach dem Heimrechttausch, die Partie sollte ursprünglich in Rastatt ausgetragen werden, wurde der Spielbeginn auf 16Uhr festgelegt. Eine Heimniederlage der Murgtälerinnen scheint gegen das Topteam der Liga unabwendbar. Rastatt ist auf den ersten drei Positionen mit Elisabeth Bittner (13:1), Susanne Gibs (10:3) und Nina Merkel (11:1) stark besetzt. Bei den Gastgeberinnen stehen bei Monika Vig im ersten und Tanja Rath im zweiten Paarkreuz je vier Einzelsiege auf der Habenseite. In erster Linie soll das Derby die Weisenbacher Frauen auf die zweite Partie gegen den Mitaufsteiger TTF Stühlingen II einstimmen. Die Breisgauerinnen sind Tabellenletzter und warten wie Weisenbach auf den ersten Punktgewinn. Ohne Mannschaftsführerin Regina Roflik wird das sicherlich kein Selbstläufer.

Nach dem ersten Sieg stellt sich dem TTV Kappelrodeck mit dem Heimspiel gegen den Rangzweiten TTV Ettlingen eine harte Nuss in den Weg. Die Nordbadenerinnen liegen mit 8:2 Punkten auf Rang zwei in der Tabelle und sind, ähnlich wie die TTF auf den ersten drei Plätzen sehr stark bestückt, auch die 8:2-Doppelsiege belegen Ettlingens Stärke. Kappelrodeck ist gegen den Mitfavoriten um die Meisterschaft in der Außenseiterrolle. (ti)