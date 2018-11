Adieu mit großem Theater Von Hans Falsehr Großes Theater, zumindest was die Kulisse anbelangt, wird am morgigen Samstag im Karlsruher Wildparkstadion geboten. Für die vom Fußball-Drittligisten Karlsruher als "Abschiedsspiel" ausgerufene Partie mit dem FC Würzburger Kickers waren gestern bereits 19500 Tickets verkauft. Die Partie ist die letzte im alten Wildpark, ab Montag wird das vor 63 Jahren eingeweihte, altehrwürdige Oval bei laufendem Spielbetrieb in ein modernes Fußballstadion umgebaut. Besonderer Clou am Tag danach: Zum Andenken an die zumindest teilweise glorreiche Vergangenheit können sich KSC-Fans am Sonntag von 9.30 bis 17 Uhr in den Blöcken A1 bis A4 eigenhändig für jeweils fünf Euro pro Sitzschale ihr ganz persönliches "Souvenier" abmontieren. Der Erlös aus dieser Aktion geht an den KSC-Nachwuchs. Um gegen Würzburg im Abschiedsspiel die volle Unterstützung seiner Zuschauer zu bekommen, sollten die Gastgeber an ihre vor einer Woche beim torlosen Unentschieden in Unterhaching, gezeigten Leistung anknüpfen - und möglichst auch noch in des Gegners Tor treffen. Nicht nur Alois Schwartz hofft jedenfalls auf ein "besseres Ergebnis". Den Auftritt seiner Schützlinge vor den Toren Münchens beschreibt der Karlsruher Cheftrainer rückblickend mit "zweikampf- und laufstark", nur das für einen Sieg nötige Match- und Schiedsrichterglück sei dem Team "nicht hold" gewesen. Auf Fortunas Hilfe sollte sich der KSC freilich besser auch auch gegen die Würzburger Kickers nicht verlassen. Um die bisher schwache Heimbilanz (zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) gegen die "Rothosen" mit dem angestrebten Sieg ein wenig aufzupolieren, sei eine Leistung wie gegen den KFC Uerdingen nötig. "Daran messe ich die Mannschaft", sagt denn auch Sportdirektor Oliver Kreuzer. Zuletzt drei Spiele ohne Sieg Das damalige 2:0 war der zweite von vier Siegen hintereinander, mit denen sich die Wildparkprofis zwischenzeitlich auf Tabellenplatz zwei hochgearbeitet hatten. Mittlerweile, nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg, ist der KSC nur noch Achter - und Letzter von sieben Mannschaften, die um Platz drei kämpfen. Unter diesen Umständen wird ein Sieg gegen Würzburg noch mehr zur Pflicht. Da Damian Roßbach seine Gelb-Sperre abgesessen hat, ist mit der Rückkehr des Linksverteidigers in die Startelf zu rechnen. Sein junger Vertreter Tim Kircher hat seine Sache in Unterhaching zwar "gut gemacht", wie Schwartz lobt, muss aber wohl wieder auf der Bank Platz nehmen. Ansonsten wird der KSC-Coach vermutlich keine personellen Änderungen vornehmen. Allerdings denkt er darüber nach, "ob - und wenn ja, wie" er Kyoung-Rok Choi einbauen kann. Denn der Südkoreaner habe nach seiner Einwechslung im Alpenbauer Sportpark gezeigt, "was er kann", und sich eine weitere Bewährungschance verdient.

