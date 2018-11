TVS wirbelt den Favoriten ganz schön durcheinander

Die Zuschauer in der Konstanzer Schänzle-Sporthalle rieben sich verwundert die Augen, denn die Gäste des TVS Baden-Baden wirbelten den haushohen Favoriten streckenweise ganz schön durcheinander. Letztlich setzte sich die heimische HSG aber knapp mit 26:24 durch und eroberte die Tabellenführung der dritten Handball-Bundesliga.

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte Ralf Ludwig kurz nach dem Schlusspfiff, "außer, dass wir nach dem 21:22 drei-, viermal das Tor nicht getroffen haben", so der TVS-Coach. Die Gäste begannen mit einer defensiveren Deckungsvariante und hielten bis zum 3:3 (6.) Schritt. In der Folge schlichen sich in der Offensive aber einige Fehler ein, obendrein fischte HSG-Keeper Simon Tölke reihenweise Bälle aus der Luft. So enteilte Konstanz auf 10:5 (22.). Für Sandweier kam es noch dicker: Der gerade erst eingewechselte Markus Koch verletzte sich bei seinem ersten Abschluss an der linken Schulter und musste gar in die Klinik. In einer Auszeit drehten Ludwig und Co-Trainer Marius Merkel an einigen Stellschrauben - und prompt lief es besser. Gegen die nun deutlich offensivere Abwehr hatten die Hausherren zunehmend Probleme. Vorne versuchte der TVS mit der Einwechselung von Kreisläufer Matthias Seiter, den Konstanzer Mittelblock zu sprengen. Mit Erfolg: Sandweier verkürzte zur Halbzeit auf 13:10 - und legte nach dem Wechsel richtig los. Die Abwehr stand stabil, vorne sorgten Julian Schlager und der starke Jonas Schuster mit Rückraumkrachern für einfache Treffer. Und es wurde noch besser: Der TVS zwang Konstanz konsequent zu Fehlern, einen dieser Ballgewinne warf Johannes Henke ins leere Tor zur ersten TVS-Führung (18:19/45.). Nun war es ein Duell auf Augenhöhe, in dem Sandweier bis zum 21:22 stets vorlegte, doch dann lief Maximilian Wolf heiß, parierte mehrere TVS-Würfe, weshalb sich die HSG wieder leicht absetzen konnte (25:22/55.). In der Folge stand die Abwehr der Konstanzer bombensicher. Vorne agierte der Favorit nun clever, und obwohl TVS-Keeper Dominik Horn einige starke Paraden auspackte, zog die HSG auf 26:22 (57.).

Am Sonntag empfängt der TVS den Rangdritten Balingen II. "Wenn wir an die Leistung anknüpfen, können wir Ansprüche auf einen Heimsieg anmelden", so Ludwig.

HSG Konstanz: Tölke, M. Wolf - Keupp 5, T. Wolf 4/3, Wiederstein 4, Krüger 3, Schlaich 3/2, Wendel, Portmann, Maier-Hasselmann je 1, Herrmann, Stotz, Löffler.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - Schuster 7, Fritz 6/3, Seiter 4, Schlager, J. Henke je 3, Mitzel 1, Wichmann, Bornhäußer, Völker, Unser, Koch, F. Henke, Vollmer.

Schiedsrichter: Sven Ernst/Johannes Friedhoff (Freiburg) - Zeitstrafen: 3/3.