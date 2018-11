Riedinger der Held von Linx

Rheinstetten

Taifun Mörsch holt sich den Titel Rheinstetten (red) - Nach zwölf Jahren ist der MSC Taifun Mörsch zurück auf dem Motoball-Thron. Der Taifun setzte sich im Endspiel am Samstag in Mörsch um die deutsche Motoball-Meisterschaft gegen den amtierenden Meister Puma Kuppenheim mit 6:3 durch (Foto: fuv).

Malsch

Ein Klassiker als Endspiel Malsch (red) - Der MSC Malsch ist der Ausrichter des Endspiels um die deutsche Motoball-Meisterschaft. Das Finale findet allerdings im Erwin-Schöffel-Stadion in Mörsch statt. Dort treffen der MSC Taifun Mörsch und der MSC Puma Kuppenheim aufeinander (Foto: Meiler).

Oklahoma City

Schröder setzt auf mehr Deutsche Oklahoma City (dpa) - Basketball-Star Dennis Schröder (Foto: AP) rechnet damit, dass die Rekordzahl an deutschen Profis in der NBA künftig noch steigen wird. "Ich denke, die letzten drei oder vier Jahre haben wir einen höllisch guten Job gemacht", sagte der Neuzugang von Oklahoma.