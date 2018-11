Baden Rhinos: Pflichtaufgabe erfüllen

Nach dem vergangenen Spieltag sind die Baden Rhinos in der Eishockey-Regionalliga wieder in der Spur und haben sich mit zwei Siegen auf den vierten Tabellenplatz katapultiert, einen Punkt hinter dem führenden Trio Ravensburg, Bietigheim und Zweibrücken. Da sollte die Auswärtspartie heute um 19.30 Uhr in Mannheim gegen die Maddogs schon fast zur Pflichtaufgabe werden, will man die gute Ausgangslage nach den ersten Spielen nicht wieder herschenken.

Die Kurpfälzer haben ihrerseits erst drei Spiele absolviert und hinken dem Vergleich damit noch etwas hinterher. Gegen Heilbronn verlor man in der heimischen SAP-Arena knapp mit 3:5, in Stuttgart gewannen die verrückten Hunde mit 4:2, ehe ein irres Spiel in Bietigheim binnen weniger Minuten aus den Händen gegeben wurde, nachdem man nach dem zweiten Drittel noch geführt hatte. Die Baden Rhinos sollten also trotz der Favoritenrolle wachsam sein.

Bereits in der Vorbereitung Anfang September kreuzten beide Teams in einem Testspiel die Schläger. Nach einer Drei-Tore-Führung waren die Rhinos kurz unachtsam und Mannheim traf doppelt, ehe Hügelsheim das 4:2 markierte. Eine konzentrierte Leistung über 60 Minuten wie zuletzt gegen den Tabellenführer Ravensburg, dem am Airpark die erste Saisonniederlage zugefügt wurde, sollte dies verhindern.

Auch Mannheim setzt nun auf Kanadier

Mannheim hat sich wie alle anderen Mannschaften der Liga im Sommer verstärkt und erstmals mit Keegan Pruden und Dayliin Smallchild zwei kanadische Kontingentspieler ins Team geholt. Beide haben bisher jeweils ein Tor und eine Vorlage geliefert, verstärken aber das Team in der Breite, für das bisher nur die erste Reihe um Reiss, Klein und Sylvio richtig torgefährlich war. Fels in der Brandung ist nach wie vor Torhüter Julian Haas, der seine Gegenspieler des Öfteren verzweifeln lässt.

Gelingt es den Rhinos, diesen Bann zu brechen und vielleicht sogar früh in Führung zu gehen, dürften die Punkte eingepackt werden. Hoffnungsträger ist vor allem Importspieler Graham Brulotte, der nach seiner Penalty-Gala in Freiburg auch die Führung gegen Ravensburg erzielte und nun Torgefahr ausstrahlt. (ndm)