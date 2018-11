Endet der VfR-Lauf? Langsam aber sicher geht es in den Kreisligen A und B auf die Herbstmeisterschaft zu. Vor dem drittletzten Vorrundenspieltag in der Kreisliga A, Staffel Nord hat Spitzenreiter SV Forbach (26 Punkte) zwar einen kleinen Vorsprung gegenüber seinen Verfolgern Obertsrot und Au am Rhein (beide 23). Aber auch Aufsteiger Bietigheim, Rastatt 04 und Muggensturm (alle 22) sind noch gut im Rennen. Ganz vorne in der Tabelle sind an diesem Wochenende keine Veränderungen zu erwarten. Denn Forbach sollte seine Hausaufgabe gegen Steinmauern genauso mit drei Punkten lösen, wie Obertsrot gegen Gernsbach. Auch der SV Au müsste beim Aufsteiger FV Rauental gewinnen können. Denn die Gastgeber sind momentan die schlechteste Heimelf der Liga (ein Sieg, ein Unentschieden, drei Niederlagen). Wesentlich schwerer - unter dem Gesichtspunkt "Heimstärke" - dürfte es Bietigheim fallen, in Staufenberg (drei Heimsiege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen) erfolgreich zu sein. Das wahrscheinlich interessanteste Spiel ist morgen die Auseinandersetzung zwischen den punktgleichen Tabellennachbarn Muggensturm (Sechster) und Rastatt 04 (Fünfter). Das Kellerduell Durmersheim (Schlusslicht/sieben Punkte/sechs Spiele ohne Sieg) gegen Plittersdorf (Drittletzter/elf) wird sicher kein fußballerischer Leckerbissen, hat im Kampf gegen den Abstieg aber bestimmt auch seinen Reiz. Culjak hat alle Mann an Bord Noch etwas größer als der Vorsprung des SV Forbach in der A Nord ist der von Tabellenführer VfR Achern (31 Punkte) in der Kreisliga A, Staffel Süd. Der FC Schwarzach und die SG Lauf/Obersasbach liegen schon fünf Zähler zurück. Gamshurst vor vier Wochen (0:4) und Sandweier vor drei Wochen (2:3) konnten den Siegeszug des VfR nicht stoppen. Morgen ruhen die Hoffnungen der Liga, den Acherner Alleingang zumindest vorübergehend stoppen beziehungsweise wenigstens verlangsamen zu können, auf dem Tabellenzweiten Schwarzach. Renato Culjak, der Trainer des gastgebenden Spitzenreiters meldet jedoch, "alle Mann an Bord" und hat sich gut auf das Topspiel vorbereitet: "Wir haben Schwarzach beobachtet und werden unsere Schlüsse ziehen." Klar, so der VfR-Coach, auf Manuel Gartner gelte es zu achten, aber nicht nur: "Da sind ja zum Beispiel auch noch FCS-Kapitän Michael Wörther oder Manuel Galante." Insgesamt sei einfach wichtig, dass seine Mannschaft ihr Spiel durchsetze: "Wenn uns das gelingt, und das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, ist es ,wurscht', was der Gegner macht." In der Kreisliga B, Staffel B4 hat Türkiyemspor Selbach am vergangenen Donnerstag sein Nachholspiel beim TSV Loffenau II mit 2:4 verloren und den Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst. Als Gast des FV Würmersheim II (27 Punkte) können Spielertrainer Murat Sür und seine Mannschaft (25) dieses Versäumnis mit einem Sieg morgen nachholen. In der Kreisliga B, Staffel5 können sich nach dem derzeitigen Stand der Dinge - Spitzenreiter Haueneberstein (34 Punkte) und der Tabellenzweite Stollhofen/Söllingen (29) sind sozusagen schon durch, das punktlose Schlusslicht SC Baden-Baden und Wintersdorf (sieben Punkte) schon abgeschlagen - noch acht Mannschaften für die B6 qualifizieren. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Auseinandersetzungen zwischen Bühl II und Altschweier, sowie Greffern und RSC/DJK II als sogenannte "Sechs-Punkte-Spiele" zu bezeichnen. (fal)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

Ohne größere Unruhen Karlsruhe (red) - Die Mitgliederversammlung des Karlsruher SC verlief am Montagabend ohne größere Unruhen. Der KSC will die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung weiter vorantreiben, erklärte Präsident Ingo Wellenreuther den 600 anwesenden Mitgliedern (Foto: GES). » Weitersagen (red) - Die Mitgliederversammlung des Karlsruher SC verlief am Montagabend ohne größere Unruhen. Der KSC will die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung weiter vorantreiben, erklärte Präsident Ingo Wellenreuther den 600 anwesenden Mitgliedern (Foto: GES). » - Mehr