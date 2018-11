Weiße Weste gerät in Gefahr

Von Matthias Buschert Die Panthers Gaggenau (10:2) sind in der Handball-Bezirksklasse noch die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Doch die weiße Weste der Murgtäler gerät an diesem Wochenende in ernsthafte Gefahr. Die Raubkatzen gastieren morgen Abend bei der Südbadenliga-Reserve des TuS Helmlingen (10:4), der derzeit heißesten Mannschaft der Liga. Auf fünf Siege in Folge beläuft sich der aktuelle Lauf des TuS. Zuletzt schoss die zweite Mannschaft der Rheinauer an Allerheiligen im Nachbarschaftsduell den TuS Memprechtshofen mit 41:28 aus der Halle. "Die Truppe liefert bisher starke Leistungen ab. Mit jungen Spielern und gezielten Verstärkungen aus der A-Jugend hat sich das Perspektivteam zu einer Spitzenmannschaft in der Bezirksklasse entwickelt", zieht auch Panthers-Coach Christian Kohlbecker vor den Helmlingern den Hut. "Doch auch wir können mit dem Start in die Saison zufrieden sein", betont der Trainer. Die eigene Erfolgsserie wolle man morgen fortsetzen. Dafür müsse vor allem die aggressive Abwehrarbeit aus der Partie gegen Freudenstadt wieder auf den Platz gebracht werden. "Es wird schwer, unmöglich sind zwei Punkte aber definitiv nicht", meint Kohlbecker. Nach dem bärenstarken Auftritt vom Donnerstag möchte der TuS, wie schon bei Spitzenreiter Muggensturm/Kuppenheim II (13:3), nun auch gegen die Panthers einen "Achtungserfolg" landen, wie es Michael Hänsel nennt. "Wir sind gut aufgestellt und können uns auch berechtigte Hoffnungen machen", findet der Teamsprecher. Aus dem Spitzenquartett ist an diesem Wochenende außerdem die SG Steinbach/Kappelwindeck II (10:2) im Einsatz. Die Rebland-SG tritt heute beim BSV Sinzheim III (2:8) an. "Die Gewinnchance steht relativ schlecht", weiß Ralf Hable um den starken Kontrahenten. "Aber im Handball ist alles möglich, und im Endeffekt gewinnt der mit den meisten Toren", hat der Trainer des Aufsteigers die Punkte noch nicht abgeschrieben. Zu einem Duell zweier Tabellennachbarn kommt es zwischen dem TuS Memprechtshofen (6:4) und der HSG Murg (7:7). Für die Murgtäler stellt die Partie die letzte Chance dar, nochmals anzugreifen. Beim Pflichtsieg zuletzt gegen das Schlusslicht Hardt II trat die fehlende Konstanz abermals zutage. "Gegen stärkere Gegner kann dies zum Problem werden", befürchtet HSG-Coach Magnus Unger. Beim Gegner ist die Stimmung weiterhin gut, auch wenn man zuletzt etwas Federn lassen musste, berichtet Teamsprecher Florian Trinkaus: "Wir gehen optimistisch in das abschließende Spiel in dieser Woche." Auch wenn die HSG für die "Römer" schon immer ein ungemütlicher Gegner gewesen sei und auch heute Abend den Hausherren alles abverlangen werde. "Wir wollen die englische Woche erfolgreich abschließen", betont Trinkaus. Ähnlich wie die HSG Murg ist auch die SG Freudenstadt/Baiersbronn (6:6) gegen Ottersweier II (6:8) zum Siegen verdammt, um nicht langfristig im Sumpf des Mittelfelds steckenzubleiben. "Wollen wir noch vor der Winterpause den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherstellen, ist ein Sieg zweifelsfrei Pflicht", unterstreicht Übungsleiter Krzysztof Lisiecki. Zu einem Kellerduell kommt es derweil in Steinbach, wo die SG Steinbach/Kappelwindeck III (2:10) den ASV Ottenhöfen II (4:10) erwartet. Dabei hofft die SG nach vier Niederlagen in Serie auf eine Kehrtwende.

