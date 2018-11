Ein würdiger Abschied

Karlsruhe

Erlebnisse aus dem Wildpark Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) feiert an diesem Samstag Abschied - und zwar vom altehrwürdigen Wildparkstadion. 1955 wurde es eröffnet, nun wird es in eine neue Arena umgebaut. Wir haben KSC-Größen von einst ihre größten Wildparkerlebnisse erzählen lassen.

Forbach

Endet der VfR-Lauf? Forbach (fal) - In der Kreisliga A, Staffel Nord hat der SV Forbach einen kleinen Vorsprung gegenüber Obertsrot und Au am Rhein. Noch größer ist der von Tabellenführer VfR Achern in der Kreisliga A, Staffel Süd. Nun geht es gegen den Zweiten Schwarzach ins Topspiel (Foto: toto).

Rheinau

Titelverteidiger gewinnt Krimi Rheinau (red) - Mit 6:5 nach Elfmeterschießen hatte der SV Linx im Duell mit dem Oberliga-Rivalen SV Oberachern das glücklichere Ende für sich und zog als Titelverteidiger erneut ins Halbfinale des SBFV-Pokals ein. Matchwinner vor 1 550 Zuschauern war Torhüter Riedinger (Foto: toto).