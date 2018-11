Aus in der ersten Runde

Das Spiel in Brandenburg stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Mit Corbin Balster (Fingerverletzung), Akhrorjon Sobirov (Achillessehnenprobleme) und Felix Orthmann (umgeknickt) fielen teilweise kurzfristig gleich drei Spieler aus, Wolochin war gezwungen, mächtig zu improvisieren. Vor allem die Ausfälle auf der Annahmeposition bereiteten große Probleme, zumal Neuzugang Jacob Arnitz einen schwachen Tag erwischte und nach Annahmefehlern schon gegen Ende des ersten Satzes das Feld räumen musste. So musste Anton Qafarena die für ihn ungewohnte Aufgabe in der Annahme übernehmen, was nur anfangs richtig gut klappte.

Bühl machte sogar einen zwischenzeitlichen Sechs-Punkte-Rückstand (14:20) wieder wett, kam bis auf 22:22 heran, um sich mit zwei weiteren Annahmefehlern dann doch um den Lohn der Mühe zu bringen. Dafür lief es im zweiten Satz von Anfang an deutlich besser. Die Bisons schienen endlich ihren Rhythmus gefunden zu haben und vor allem Lima punktete aus allen Lagen. Bis zum 17:11 sah alles nach Satzgewinn für die Badener aus, ehe sich die Fehler auf Bühler Seite wieder häuften. Libero Tomas Ruiz, der in der Annahme zu viele Lücken zu stopfen hatte, geriet nun ebenfalls unter Druck, hinzu kamen unnötige Fehler am Netz. Bei 20:19 lagen die Gastgeber plötzlich wieder in Führung. Zwar wehrte sich Bühl in der Folge heftig und vor allem Ruiz rettete in der Feldabwehr mehrfach spektakulär, doch ganz am Ende hatten die Netzhoppers wieder das bessere Ende für sich. Der dritte Satz wurde zur einseitigen Sache.

"Wir haben in den falschen Momenten schwere Fehler gemacht", haderte Wolochin etwas mit dem Schicksal. Seiner Mannschaft sei es nicht immer gelungen, sich auf dem Feld richtig zu organisieren. "Wir müssen schnell den Kopf hochbekommen und versuchen, bessere Lösungen zu finden."

Viel Zeit bleibt nicht, denn bereits am Mittwoch geht es in Innsbruck mit dem Spiel gegen Unterhaching weiter.