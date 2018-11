Wieder mit leeren Händen

Wieder war es ganz knapp, aber erneut hat es nicht zum zweiten Saisonerfolg in der dritten Handball-Bundesliga gereicht. Zwar bot der TVS Baden-Baden auch dem dritten Hochkaräter in Folge bis zur Schlusssirene Paroli, stand aber am Ende beim 29:30 (14:16) einmal mehr mit leeren Händen da. Ein Punktgewinn wäre aufgrund der kämpferischen Leistung im zweiten Abschnitt nicht nur verdient, sondern auch möglich gewesen.

Verhindert wurde die Punkteteilung einerseits durch eigene Unzulänglichkeiten, zum anderen durch katastrophale Schiedsrichter-Entscheidungen, zumal Markus Kauth (Taufkirchen) und Andre Kolb (Augsburg) die Hausherren in einigen Entscheidungen doch klar benachteiligten. "Die haben mehrmals klare Fehlentscheidungen gefällt", so der erboste TVS-Trainer Ralf Ludwig, der aber auch feststellte: "In der ersten Viertelstunde haben wir schlecht, weil schlampig gespielt. Dann haben wir 45 Minuten lang das gezeigt, was wir können. Wir hatten durch unsere kämpferische Leistung die Chance auf zumindest einen Zähler. Wir kommen dem Sieg aber immer näher."

Tatsächlich hatte der Aufsteiger gegen die Bundesliga-Reserve vor 600 Zuschauern in der Rheintalhalle so seine Startprobleme. Die Anspiele waren ungenau, die Würfe ebenfalls. Nur gut, dass Torwart Thilo Hafner einen Klassetag hatte, denn so hielt sich der Rückstand mit 2:5 (9.) erst einmal in Grenzen. Doch nach dem 6:7 (18.) wurde der TVS gleich viermal zum 6:11 (20.) klassisch ausgekontert. Die Gäste offenbarten vor dem Tor eine große Effektivität, obwohl die Abwehr der Einheimischen nicht schlecht stand. Dank der Paraden von Hafner - er hielt insgesamt elf Bälle - konnten sich die Württemberger bis zur Pause aber nicht entscheidend absetzen, beim 14:16 wurden die Seiten gewechselt.

Der TVS hatte einen guten Start in die zweite Halbzeit, vergab aber die Chance zum 16:16 (32.). Das rächte sich wieder einmal bitter, denn Fehler werden in Liga drei umgehend bestraft. Statt 16:16 hieß es 15:18 und 16:19 (35.), zumal Simon Bornhäußer einen Gegenstoß versemmelte. Weiter enteilen ließ Sandweier die Gäste aber nicht. Beim 21:22 durch Julian Schlager (45.) waren die Hausherren wieder bei der Musik, der Ausgleich indes wollte erneut nicht gelingen. Die Partie nahm nun an Dramatik zu, das Team von Ludwig kämpfte verbissen. Auch das 22:26 (49.) durch Julian Thomann brachte den Aufsteiger nicht vom Kurs ab. Nach dem 28:29 durch Christian Fritz (56.) ließ sich Dominik Horn im TVS-Tor nicht bezwingen, Schuster netzte zum 29:29 (57.) ein. Die Rheintalhalle tobte. Und wieder hielt Horn, doch Bornhäußer jagte den Ball beim Gegenstoß in den zweiten Stock. Jan Bitzer, mit acht Treffern erfolgreichster Gästespieler, war es dann mit dem 29:30 vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen.

Der TVS zeigte auch in dieser Partie wieder eine Leistung, auf der Trainer Ralf Ludwig aufbauen kann. Der Aufsteiger hat jetzt eine Woche Pause und muss dann nach Fürstenfeldbruck. Mit an Bord ist dann wohl wieder Markus Koch, der gestern verletzt fehlte.

TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - J. Henke 1, Wichmann, Seiter, 1, Bornhäußer 6/5, Fritz 2, Völker, Mitzel 3, Schuster 7, Unser 1, Schlager 5, Henke 1, Vollmer 2.

HBW Balingen-Weilstetten II: Ruminsky, Malek - Thomann 7, Czako 5, Fuoß, Soos 2, Bitzer 8/4, Foth, Heinzelmann 2, Schmidberger, Beckmann 1, Strosack 5.

Schiedsrichter: Markus Kauth/Andre Kolb (Taufkirchen/Augsburg) - Zuschauer: 600 - Zeitstrafen: 2 / 4 - Disqualifikation: - / Foth (3x2).