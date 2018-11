Mit unbedingtem Willen zum Sieg

In der Altersklasse U 18 sicherte sich die 17-jährige Erika Ernst ihren ersten internationalen Titel. Sie wurde Europameisterin in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm und erfüllte sich damit einen großen Traum. "Mein Ziel war es von Anfang an, hier zu gewinnen. Deshalb war ich sehr fokussiert", so die junge Rastatterin. "Der unbedingte Wille hat am Ende den Sieg gebracht", fügt sie hinzu. Dabei standen ihr starke Gegnerinnen im Weg. Nach einem Freilos in der ersten Runde traf Ernst auf eine Russin, gegen die sie bei den letzten Weltmeisterschaften noch verloren hatte. Dieses Mal klappte es besser und am Ende stand es 18:16 für die Schülerin.

Im Halbfinale setzte sie sich deutlich mit 16:6 gegen die Rumänin Alexa-Maria Teodorescu durch. "Das Finale war ein besonderes Erlebnis, da ich gegen eine Italienerin kämpfen durfte, die natürlich einen klaren Heimvorteil hatte", berichtet Ernst. Erst in den letzten Sekunden des dreiminütigen Kampfes entschied sie diesen mit 15:14 gegen Claudia di Blas zu ihren Gunsten. Im kommenden Jahr wird sie in der Altersklasse U 21 starten und sich auf die deutschen Meisterschaften und die German Open konzentrieren. Im Bundeskader legt sie mit Blick auf das anstehende Abitur eine Pause ein.

Sein erstes großes internationale Turnier kämpfte in Bologna Moritz Jägel. In der Klasse bis 60 Kilogramm erreichte der 16-Jährige am Ende Platz drei. "Für Deutschland zu kämpfen macht mich mächtig stolz", berichtet er. Jägel startete nach einem Sieg im Vorkampf mit einem 24:12-Sieg gegen den Holländer Jesse van Heerkhvize in das Turnier. "Obwohl er mir körperlich überlegen war, habe ich ihn immer wieder mit verschiedenen Techniken ausgekontert und die Punkte gemacht", freut sich Jägel. Den Ukrainer Oleksandr Nikitenko dominierte er in der nächsten Runde mit 16:8 klar, während er im Halbfinale gegen Eftychios Bikanakis lange führte, am Ende aber mit 15:17 knapp verlor.

"Ich habe einige kleine Fehler gemacht, die am Ende entscheidend waren", ärgert sich der Rastatter über die Niederlage gegen den späteren Turniersieger und fügt hinzu: "Dieser K ampf hat mir gezeigt, dass ich gegen jeden mithalten kann". Groß war die Freude am Ende dennoch, denn nach einem Sieg gegen Denis Galiantdinov sicherte sich Jägel den dritten Platz und damit gleich beim ersten Start bei den Europameisterschaften eine Medaille. 2019 will er auch international durchstarten und sich für die zahlreichen Wettkämpfe mit guten Leistungen im Bundeskader empfehlen.

Bei seinen zweiten Europameisterschaften nicht ganz mit dem Ergebnis zufrieden ist Daniel Zmeev. Der 16-Jährige erreichte in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm Platz sieben. Nach zwei Kämpfen, die er vorzeitig für sich entschied, musste er gegen den Russen Aleksandr Vyskrebtsev nach ausgeglichenem Kampf eine Niederlage in Kauf nehmen. "Aufgrund unkontrollierter Technik wurde ich am Ende disqualifiziert", berichtet Zmeev und gibt sich selbstkritisch: "Es hätte besser laufen können. Ich war aber zu überhastet und habe die Techniken nicht sauber umgesetzt". Im kommenden Jahr will er sich für die Welt- und Europameisterschaften qualifizieren und dort voll angreifen. (sb)