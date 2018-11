Erfolgreicher Doppelspieltag: TTF erklimmen die Spitze

Forbach

Endet der VfR-Lauf? Forbach (fal) - In der Kreisliga A, Staffel Nord hat der SV Forbach einen kleinen Vorsprung gegenüber Obertsrot und Au am Rhein. Noch größer ist der von Tabellenführer VfR Achern in der Kreisliga A, Staffel Süd. Nun geht es gegen den Zweiten Schwarzach ins Topspiel (Foto: toto).

Weisenbach

TTF-Frauen zu Gast in Weisenbach Weisenbach (red) - Die Frauen der TTF Rastatt liegen in der Badenliga mit der makellosen Bilanz von sechs Siegen in Serie an der Tabellenspitze. Am Samstag gastieren die TTF im Bezirksderby beim TV Weisenbach - und treten dort als klarer Favorit an (Foto: fuv).

Rastatt

Konkurrenten lassen Federn Rastatt (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer erhielten die beiden führenden Teams des TTC Mühlhausen und der TTF Rastatt am spielfreien Wochenende willkommene Schützenhilfe. Gleich zwei Konkurrenten um einen der vorderen Plätze ließen Federn (Foto: dpa).

Achern

Zieht der VfR Achern davon? Achern (red) - Momentan sieht das Titelrennen in der Kreisliga A, Staffel Süd nach einem Alleingang des VfR Achern aus. Die Mannschaft von Trainer Renato Culjak ist zwar mit einer Niederlage in die Saison gestartet, hat seither aber nicht mehr verloren (Foto: toto).