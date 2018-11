Serie der Panthers ist gerissen Nun hat es auch die Panthers Gaggenau erwischt. Die Murgtäler kassierten in der Handball-Bezirksklasse bei Helmlingen II ihre erste Saisonniederlage - als letztes Team der Liga. Für die aufstrebende Südbadenliga-Reserve war der 33:24-Erfolg der sechste Sieg in Serie. TuS Helmlingen II - Panthers Gaggenau 33:24. Die TuS-Reserve lieferte eine weitere starke Leistung ab. Die Hausherren legten fulminant los (8:3/14.). Danach gerieten die Hanauerländer kurzzeitig in Bedrängnis (10:9/24.), doch mit einer weiteren guten Phase kam die Ludwig-Sieben zu einer 14:10-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang baute der TuS seinen Vorsprung gleich weiter aus (18:11/35.). Angeführt von Nachwuchsspieler Julian Lasch (elf Treffer), der von den Panthers nicht unter Kontrolle zu bringen war, war die Sache recht früh gelaufen (21:12 und 27:18/48.). Tore für Helmlingen: Lasch 11/4, S. Schmitt 5/2, F. Fritz 4, L. Schmitt, T. Karch je 3, Kempf, J. Karch je 2, Zervas, T. Fritz, Bertsch je 1 - für Gaggenau: Friedrich 5, Breinich, Elies, Kohlbecker je 4, Kraft, Sink je 2, Höwing, Wagner je 1, Koinzer 1/1. TuS Memprechtshofen - HSG Murg 29:30. Memprechtshofen legte zunächst immer ein bis zwei Tore vor. Nachdem sich zwischenzeitlich die HSG vorne sah (10:11 und 11:12), kamen die Hausherren umso stärker zurück. Den 16:13-Pausenvorsprung erhöhten sie bis zur 38. Minute auf 22:17. Doch anstatt den Sack zuzumachen, brachten die "Römer" ihre Gäste zurück ins Spiel (23:23/47.). Anschließend wechselte die Führung hin und her. Zum Siegtreffer netzte die HSG buchstäblich in letzter Sekunde ein. Tore für Memprechtshofen: Urban 8, Geibel 8/2, Lacker 5, Trinkaus 3, Clemens 2, Koch, Böttcher, Weger je 1 - für HSG Murg: Unger 9, Grässel 7/4, Krämer 4, Albrecht, Felder je 3, Baier, Merkel je 2. Phönix Sinzheim III - SG Steinbach/K. II 27:38. Der sechste Sieg im siebten Spiel war der bislang höchste für die SG. Und dieser nahm früh Gestalt an: Über 1:4 und 3:8 zogen die Gäste auf 7:13 davon. Mit weiteren sechs Toren in Folge sorgte man bis zur 25. Minute für noch klarere Verhältnisse (7:19). Nach der Pause (Halbzeit 13:22) kam der Aufsteiger bis auf sechs Tore heran (19:25/43.), am Ende betrug die Differenz dann wieder elf Treffer. Tore für Sinzheim: Herbert 9/5, Konrad, K. Walter, Pflüger, Schlageter je 3, Weis, Schuppan, Lorenz je 2 - für Steinbach: J. Höll 9/7, Misetic 8, Kern, C. Höll je 5, Gartner 4, Keller 3, Edelmann, Schreiber je 2. SG Steinbach/Kapp. III - ASV Ottenhöfen II 28:31. Die stark ersatzgeschwächte SG versuchte ihr Bestmögliches, jedoch reichten die Kräfte nicht aus, um den erhofften zweiten Saisonsieg zu landen. Der herausgespielte 10:5-Vorsprung war bereits zur Pause wieder dahin, nachdem der ASV besser ins Spiel gekommen war (Halbzeit 13:15). Nach Wiederbeginn machten sich die Gastgeber durch viele unnötige Fehler das Leben selbst schwer. Auch die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, so dass der Gast verdientermaßen die Punkte mit nach Hause nahm. Torschützen wurden nicht gemeldet. SG Freudenstadt/B. - TS Ottersweier II 37:16. Von der ersten Minute an zeigten die Gastgeber, dass nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert werden sollte. Beim 9:1 (11.) sah sich die TSO zur ersten Auszeit gezwungen. Doch auch im Anschluss ließ die SG nicht nach (Halbzeit 19:9). Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang den Schwarzwäldern sogar ein 11:0-Lauf zum zwischenzeitlichen 30:10 (45.). Tore für Freudenstadt: Käser 10, H. Benzing 7, Waller 7/5, Baur 3, Tuka, Bauer, Schwab, Harastko je 2, Sättler, J. Benzing je 1 - für Ottersweier: T. Seiler 5/2, M. Röll 3, M. Seiler 2/2, Krumpolt, T. Röll, Burger, Keck, M. Huck, Y. Huck je 1. In der Frauen-Bezirksklasse kam die Reserve der SG Baden-Baden/Sandweier gegen den bislang punktlosen ASV Ottenhöfen II nicht über ein 18:18 hinaus. An die Spitze setzten sich die Panthers Gaggen au. (mabu)

