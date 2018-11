Als Außenseiter nach Innsbruck

Nach dem Aus im Pokal ist Wiedergutmachung angesagt - und das gleich doppelt: Sowohl die Bundesligavolleyballer des TV Bühl als auch die Alpenvolleys Haching wollen sich heute Abend (19 Uhr) für ihr nicht unbedingt einkalkuliertes Scheitern in der ersten Pokalrunde rehabilitieren. Für den Gast aus Bühl stehen die Zeichen allerdings denkbar schlecht. "Es ist im Moment sehr schwierig für uns", sagt TVB-Trainer Ruben Wolochin mit Blick auf seine Verletztenliste. Vor allem, dass in Felix Orthmann und Corbin Balster gleich zwei Außenangreifer auf unbestimmte Zeit ausfallen, wiegt schwer, wie gegen Königs Wusterhausen zu sehen war. Als Entschuldigung für eine insgesamt schwache Leistung seiner Mannschaft will Wolochin dies aber nicht gelten lassen. "Wir können viel besser spielen. Wichtig ist vor allem, dass wir den Kopf oben behalten", sagt er.

Dass es in der Olympiahalle in Innsbruck, wo die Alpenvolleys einen Großteil ihrer Spiele austragen, für die Bisons nicht einfach wird, stand allerdings zuvor schon fest - ganz abgesehen von der Aufstellungsmisere. Die Alpenvolleys, die schon die zurückliegende Saison auf Rang drei beendet haben, haben nochmals nachgerüstet und wollen diesmal sogar bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden. Neu auf der Libero-Position bei den Gastgebern ist Florian Ringseis, der von 2012 bis 2014 in Bühl zum Klassespieler heranreifte, anschließend nach Frankfurt wechselte und zuletzt in Finnland Meister und Pokalsieger wurde. "Flo hat sich richtig gut entwickelt", lobt Wolochin seinen ehemaligen Schützling. Hinzu kommt mit dem 2,07 Meter langen US-Amerikaner Matthew Pollock ein bärenstarker Mittelblocker, der im erweiterten Kader der US-Nationalmannschaft steht. Für Wolochin ist damit klar, dass Unterhaching am Ende dieser Saison unter den vier besten Mannschaften zu finden sein wird.

"Wir müssen gute Lösungen finden", sagt Bühls Trainer - und hofft auf eine Überraschung. All zu viele Möglichkeiten, die Aufstellung seiner Mannschaft zu verändern, bleiben ihm allerdings nicht. Dass in Mittelblocker Akhrorjon Sobirov auch noch der Stimmungsaufheller im Team fehlt, macht die Sache gewiss nicht leichter.

Doch kampflos die Punkte geben, das kommt für Wolochin nicht in Frage. "Wir dürfen nicht so viele Eigenfehler wie zuletzt produzieren und müssen zudem im Angriff etwas cleverer sein. Dann können wir auch einen Gegner wie Unterhaching ärgern", stellt er fest. Das sieht Libero Tomas Ruiz ähnlich, der das Spiel in Innsbruck durchaus als Chance sieht, die Situation umzukehren. (win )