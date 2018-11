Personalsorgen übertüncht

Ötigheim

Ötigheim überrascht weiter Ötigheim (win) - Der Aufsteiger mischt die Verbandsliga auf. Auch am zweiten Spieltag bleibt der Schachclub Ötigheim in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf Kurs und unterstrich mit einem von Anfang an ungefährdeten 6,5:1,5-Sieg gegen SK Lahr seine Titelambitionen (Foto: dk).

Waldkirch

SV 08 schlägt Aufsteiger Waldkirch (red) - Die Festwochen des SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga gehen weiter: Die Frieböse-Elf gewann dank eines Treffers von Joker Andreas Weisgerber in der Nachspielzeit mit 1:0 und kletterte mit nun 21 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz (Foto: fuv).

Bühl

Titelambitionen untermauert Bühl (red) - Mit einem unerwartet souveränen 3:0-Erfolg (25:15, 25:22, 25:16) im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten Heidelberg untermauerten die Volleyballer des TV Kappelrodeck in der Oberliga Baden der Männer eindeutig ihre Titelambitionen (Foto: dpa).