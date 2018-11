Aufsteiger Ötigheim überrascht weiter Der Aufsteiger mischt weiter die Verbandsliga auf. Auch am zweiten Spieltag bleibt der Schachclub Ötigheim in Deutschlands vierthöchster Spielklasse klar auf Kurs und unterstrich mit einem von Anfang an ungefährdeten 6,5:1,5-Sieg gegen SK Lahr seine Ambitionen, auch in dieser Saison im Titelkampf ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Das Team aus der Ortenau hatte sich wohl schon von vorne herein wenig Chancen ausgerechnet und war mit nur sechs Spielern angereist, so dass Marcus Wormuth und Ronald Ritsema kampflos die ersten beiden Punkte einstrichen. Kolja Kühn erhöhte zwischenzeitlich auf 3:0. Sein Gegner hatte einem Bauernopfer Kühns nicht widerstehen können und zu spät entdeckt, dass der geopferte Bauer "vergiftet" war. Großmeister Ventzislav Inkiov und Fide-Meister Mario Hackel machten mit ihren Siegen vorzeitig den Teamerfolg klar, so dass neben Richard Huszar und Kiril Georgiev auch der litauische Neuzugang Deimante Cornette sich mit einem Remis begnügten. Cornette schloss sich auf Empfehlung der seit bereits drei Jahren für Ötigheim aktiven Ungarin Petra Papp dem Team an. Beide spielen gemeinsam für Schwäbisch Hall auch in der Frauenbundesliga und wurden 2016/17 deutscher Meister vor den Damen der OSG Baden-Baden. Im Sog der ersten Mannschaft gelang auch der "Zweiten" in der Bezirksklasse der zweite Sieg. Als Gast des Aufsteigers SC Rastatt II dominierte Ötigheim von Anfang an. Lediglich der Franzose Fabrice Delome musste nach einem Aussetzer seine Partie gegen Andreas Kraus überraschend verloren geben, an allen anderen Brettern spielte Ötigheim seine Dominanz gnadenlos aus und festigte mit einem 7:1 die Tabellenführung. Die dritte Mannschaft sorgte als Aufsteiger in die Kreisklasse I für eine Überraschung. Gegen die hoch favorisierte "Dritte" der Schachfreunde Sasbach gelang ein 4,5:3,5-Erfolg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Spielführer Christoph Steiner nahm beim Stand von 4:3 das Remis-Angebot seines Gegners an, obwohl er zu diesem Zeitpunkt mit vier Bauern und einer Leichtfigur auf dem Brett klar auf Sieg stand. Doch Steiner ging auf Nummer sicher, nahm den halben Brettpunkt, und Ötigheim III bleibt damit punktgleich mit OSG Baden-Baden VII an der Tabellenspitze. (win)

