Mit starken Kicks durch den Finalkrimi

Rastatt

Jiu-Jitsu-Kämpfer bei EM erfolgreich Rastatt (sb) - Einmal Platz eins, einmal Platz drei und einmal Platz sieben: Mit dieser erfolgreichen Bilanz sind Erika Ernst, Moritz Jägel und Daniel Zmeev vom Jiu-Jitsu-Kampfsportverein Rastatt von den Jugend-Europameisterschaften in Bologna (Italien) zurückgekehrt (Foto: sb).

Rheinstetten

Taifun Mörsch holt sich den Titel Rheinstetten (red) - Nach zwölf Jahren ist der MSC Taifun Mörsch zurück auf dem Motoball-Thron. Der Taifun setzte sich im Endspiel am Samstag in Mörsch um die deutsche Motoball-Meisterschaft gegen den amtierenden Meister Puma Kuppenheim mit 6:3 durch (Foto: fuv).

Achern

Zieht der VfR Achern davon? Achern (red) - Momentan sieht das Titelrennen in der Kreisliga A, Staffel Süd nach einem Alleingang des VfR Achern aus. Die Mannschaft von Trainer Renato Culjak ist zwar mit einer Niederlage in die Saison gestartet, hat seither aber nicht mehr verloren (Foto: toto).

Aschersleben

Medaillensatz für TVB Aschersleben (red) - Die deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Aschersleben bescherten dem TV Bühlertal einen kompletten Medaillensatz mit Gold, Silber und Bronze. In der ältesten Stadt Sachen-Anhalts wurden die Titel im Straßengehen vergeben (Foto: rawo).