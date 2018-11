Antrittsbesuch vom prominenten Mentor Von Moritz Hirn Heute ist ein ganz besonderer Tag für Laetitia Quist: Die Ausnahmehandballerin der SG Steinbach/Kappelwindeck feiert ihren 17. Geburtstag. Das alleine sorgt freilich schon für Partystimmung, doch auch gestern und am Dienstag gab es für die Linkshänderin Grund zur Freude. Dafür war ein ganz spezieller - und durchaus prominenter - Besucher verantwortlich: Wolfgang Sommerfeld. Nachdem Quist Ende Oktober in den Elitekader des Deutschen Handball-Bunds (DHB) berufen wurde, war nun zum ersten Mal ihr Mentor in Mittelbaden zu Gast. xml:space="preserve" strAlign="left"> "Ich bin froh, dass er da war. Er hilft mir bei ganz vielen Dingen", sagt die Jugendnationalspielerin - und skizziert damit ziemlich genau, worum es bei der Neuauflage des DHB-Förderprogramms im Kern geht: Beratung und Hilfestellung auf dem Weg in den A-Kader. Die erste Runde des Programms im Jahr 2012 war im wahrsten Sinne des Wortes ein durchschlagender Erfolg: Mit Finn Lemke, Tim Suton, Jannik Kohlbacher, Franz Semper und dem zwischenzeitlich verletzten Julius Kühn gehören fünf Akteure zum Kader von Bundestrainer Christian Prokop, die die Eliteförderung genossen haben. Nun sollen auch die 16 neuen Talente - sechs Männer und zehn Frauen, von denen Quist trotz ihres heutigen Wiegenfests die Jüngste ist - in Richtung A-Nationalmannschaft getrimmt werden. Verantwortlich dafür ist unter anderem Wolfgang Sommerfeld, einer von zwei Mentoren. Der bayrische Endsechziger ist für viele so etwas wie der Grandseigneur des DHB, für den er bis Anfang des Jahres als Sportdirektor fungierte. Schon bei der ersten Auflage des Elitekaders war er als Mentor dabei - und kann es auch in seinem Ruhestand nicht wirklich lassen. "Ich betreue zwölf von den 16 Talenten", berichtet Sommerfeld. Dafür ist er nahezu unentwegt in ganz Deutschland unterwegs. "Wir telefonieren oft. Außerdem schaue ich mir alle Spiele an" - die meisten logistischerweise auf Video. "Ich bin aber auch ab und zu vor Ort", so Sommerfeld. In diesem Zusammenhang stand nun der Antrittsbesuch bei Laetitia Quist an, die von allen nur "Lily" genannt wird. Der Mentor schaute zuerst zu Hause vorbei, tauschte sich im Anschluss mit Drittliga-Heimtrainer Arnold Manz aus und traf sich auch mit Quists Klassenlehrerin. Denn das Förderprogramm umfasst nicht nur die sportliche, sondern auch die schulische Betreuung - angefangen von Abstellungen für DHB-Lehrgänge bis hin zur Finanzierung von Nachhilfestunden, sofern es nötig ist. Der Handball steht aber logischerweise im Zentrum. Und da ist Quist ihrem Mentor zum ersten Mal vor rund anderthalb Jahren aufgefallen. Seither hat ihn die 1,86 Meter große Rückraumwaffe "sehr positiv überrascht. Sie hat sich wirklich super entwickelt", findet Sommerfeld lobende Worte. Defizite sieht der Experte noch im koordinativen sowie im athletischen Bereich. Aber das Entscheidende: "Sie hat Handball verstanden!" Wenn Quist in den nächsten Jahren stets "beim richtigen Trainer, dem richtigen Club ist und frei von Verletzungen bleibt, hat sie das Potenzial Nationalmannschaft zu spielen", sagt Sommerfeld, der sich in erster Linie als Berater in allen handballerischen Fragen versteht. Dazu gehören auch Verhandlungen mit Bundesliga-Clubs. Anfragen gibt es bereits. Sommerfeld wird Tipps geben, die Entscheidung trifft aber Quist. Wohin und vor allem wann wird also gewechselt? "Das weiß ich noch nicht", sagt die Protagonisten. Eben alles zu seiner Zeit - und heute wird erstmal gefeiert.

