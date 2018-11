Lokalmatadore Walsch und Herm favorisiert Die Spvgg Ottenau lädt am Wochenende zu den diesjährigen Tischtennis-Bezirksmeisterschaften des Bezirkes Rastatt/Baden-Baden in die Jakob-Scheuring-Halle ein. Nach dem Motto "Neues Spiel, neues Glück" werden die Meisterschaften in einem neuen Modus nach dem Schweizer System gespielt - dies gilt aber nur für die Einzelwettbewerbe. Das Schweizer System ist ähnlich dem Spielsystem "Jeder gegen Jeden", wobei nicht alle Runden ausgetragen werden. Die Anzahl der Runden entspricht mindestens der Anzahl der Runden eines K.o.-Systems der entsprechenden Teilnehmerzahl. Das heißt: Jeder Teilnehmer absolviert voraussichtlich fünf oder sechs Spiele und niemand scheidet aus. Die Spielpaarungen in jeder Runde werden so gebildet, dass möglichst jeweils Spieler mit gleich vielen Siegen gegeneinander antreten. Die Doppelwettbewerbe werden alle im einfachen K.o.-System ausgetragen. Es wird in allen Klassen auf drei Gewinnsätze gespielt. Die Jugendlichen spielen am Samstag. Um 8 Uhr beginnt für die Altersklassen der Jungen U 11 der Wettkampf, der Start für die Altersklasse U 15 ist ab 9 Uhr vorgesehen. Im Anschluss beginnen die Doppelwettbewerbe: Ab 14 Uhr finden die U-13- und die U-18-Disziplinen der Jungen sowie alle Mädchen-Wettbewerbe der Altersklassen U 11, U 13, U 15 und U 18 statt. Am Sonntag werden ab 9.30 Uhr die Wettbewerbe der Männer B und C durchgeführt; die Männer A und D werden ab 14 Uhr mit den Einzelwettbewerben in das Turnier einsteigen. Die Doppelmeisterschaften werden jeweils im Anschluss an die Einzelwettbewerbe beginnen. Erfreulich ist in diesem Jahr die Zuwachsrate bei der weiblichen Jugend. Nachdem im Vorjahr nur insgesamt zwölf Spielerinnen an den Start gingen, sind dieses Jahr 37 Spielerinnen gemeldet. Bei den U 11 liegen insgesamt elf Meldungen vor, bei den U 13 sind 14 Spielerinnen gemeldet und bei den U 15 und den U 18 jeweils sechs Mädchen. Bei den Jungen liegt die Zahl der Teilnehmer mit 121 Spielern auf ähnlich hohem Niveau. Mit 20 Teilnehmern stellt der TV Bühl im Jugendbereich das Gros der Meldungen, der TTV Bühlertal stellt insgesamt 19 Nachwuchsspieler. Bei den Frauen kränkelt es weiter, die drei gemeldeten Spielerinnen werden in den Männer-Disziplinen mitspielen. Favorisiert auf den Gesamtsieg sind bei den Männern A die beiden Ottenauer Lokalmatadore Tobias Walsch und Martin Herm, Außenseiterchancen besitzen Tim Julian Oelze (TTV Muckenschopf) und auch Linkshänder Oliver Böhm vom TTC Rauental. Bei den Jungen U 18 kämpfen Simon Weiler (Spvgg Ottenau), Samuel Amann (TTC Iffezheim) und Matteo Durante (TV Bühl) um den Titel. In der Altersklasse U 15 heißen die Favoriten Lorenz Bracht (TB Bad Rotenfels) und Moritz Konrad (TV Lichtental). Daniel Gibs (TTF Rastatt) ist bei den Jüngsten im U-11-Wettbewerb zu beachten. Zum Favoritenkreis bei den Mädchen U 18 zählen Xenia Maier (TTC Muggensturm) und Julia Bauer (TTV Bühlertal). Frauke Herm vom Rastatter TTC steht bei den Mädchen U 15 in der Setzliste ganz oben. Nina Rath hat in der Altersklasse U 13 gute Siegchancen; bei den Mädchen U 11 liegt die Favoritenbürde am ehesten wohl bei Nina Kruse vom TV Bühl. (ti)

