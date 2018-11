In der Yburghalle drehen sich Räder

"Die Laune ist gut", sagt Florian Trefzger. Nach einer herausragenden Teamleistung seiner Ein- und Kunstradfahrerinnen in dieser Saison hat der Trainer des Kunstradsportvereins KRS Rebland allen Grund zur Freude. Am Wochenende erwartet er beim Rebland-Pokal in der heimischen Yburghalle Starter aus ganz Europa. Meister aus den Niederlanden, aus Spanien und Frankreich sowie mehrere deutsche Meister kommen nach Varnhalt, um sich in den akrobatischen Rad-Disziplinen zu messen.

Bereits zum 38. Mal richtet der Verein den Wettbewerb aus, bei dem auch die letzten Punkte für den European Team Cup geholt werden. Nach einer sehr guten Saisonleistung sind die Fahrerinnen aus dem Rebland bereits vor dem Wochenende in Richtung Siegerstraße unterwegs. "Den ersten Platz im europäischen Teamwettbewerb kann uns eigentlich keiner mehr nehmen", freut sich Trefzger, dessen Schützlinge in der Vergangenheit bereits mehrere deutsche Meistertitel geholt haben.

Die Vierer-Juniorinnen-Einradmannschaft darf sich momentan deutscher Meister nennen. Trotz eines komfortablen Vorsprungs in der Europa-Teamwertung ruht sich die Mannschaft nicht aus. Trefzger hat vielmehr die Messlatte noch ein Stückchen höher gelegt: "Wir haben, genauso wie die Konkurrenz, den Schwierigkeitsgrad unseres Programms erhöht." Zum Ausruhen werden die Radfahrerinnen jedenfalls nicht in die Yburghalle kommen: "Unser Turnier ist für uns ein absoluter Höhepunkt in der Saison", sagt der Trainer. "Die Halle wird voll werden. Freunde und Bekannte der Radfahrerinnen wollen dabei sein, die Rebländer erwarten da was von uns", weiß er aus den vergangenen Jahren.

Der Rebland-Pokal startet morgen um 15 Uhr mit den kleinsten Schülern. Am Sonntag werden ab 9 Uhr knapp 50 Entscheidungen in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen stattfinden. Besonders das Kräftemessen zwischen KRS und den starken Vierer-Einrad-Konkurrentinnen vom TSG Flonheim gegen 15.45 Uhr zählt zu den Höhepunkten der Veranstaltung. (kie)