Mit Spaß zur Sensation

"Typisch Fußball", sagt Frieböse dazu und meint nicht sein goldenes Händchen, sondern den Lauf, den die Blau-Schwarzen momentan haben. "Am Anfang der Runde hätten wir solche Spiele wie gegen den OFV oder Waldkirch noch verloren." Dass auch im Spiel gegen Waldkirch noch nicht alles Gold war, das glänzte, sieht auch der 08-Trainer: "Fußballerisch waren wir in der ersten Halbzeit zu hektisch, in Überzahl haben wir es nach der Pause dann geduldig gespielt, sind in keine Konter gelaufen und wurden spät belohnt. Man sieht nun die ehrliche Arbeit der Jungs auf dem Platz." Es scheint tatsächlich so, dass die Wörtelkicker die nächste Stufe in ihrer Entwicklung genommen haben. Taktisch zeigt sich die Elf seit Wochen äußerst diszipliniert, die Grundtugenden wie Einsatzwillen, Laufbereitschaft und Zweikampfstärke werden konsequent auf den Platz gebracht und nach vorne greift das schnelle Umschaltspiel. Der Lohn: Tabellenplatz sechs, sieben Zähler Vorsprung vor den Abstiegsrängen.

"Das Selbstvertrauen ist jetzt da, der Spaß natürlich auch. Wenn wir mutig sind und unsere Leistung abrufen, dann können wir auch gegen den Spitzenreiter Freiburger FC etwas Zählbares holen", sagt Frieböse. Dass der SV 08 dem Giganten der diesjährigen Verbandsliga - 14 Spiele, zwölf Siege - durchaus Paroli bieten kann, zeigte das Team in der vergangenen Runde, als man im Wörtelstadion eine fulminante erste Halbzeit spielte und 3:0 führte. Umso tragischer jedoch war das Ende: FFC-Torjäger Marco Senftleber netzte in der 93. Minute noch zum 4:3 für die Breisgauer ein. "Das war bitter, genauso der 1:2-Treffer im Rückspiel, ebenfalls in der Nachspielzeit", erinnert sich der 08-Trainer, blickt aber nach vorne: "Die Jungs sind heiß auf das Spiel. Natürlich hat der FFC feine Kicker in seinen Reihen, etwa Senftleber, Enderle, Ulubiev und Martinelli. Deshalb müssen wir als Kollektiv dagegenhalten. Nur hintendrin stehen, das werden wir nicht überstehen. Wir müssen selbst aktiv sein, damit was geht." Verzichten muss Frieböse morgen wahrscheinlich auf die angeschlagenen Sami Saddedine und Frederik Weißer (beide Rücken).

Vier Spiele ungeschlagen, drei Siege in Serie, viel Selbstvertrauen, reichlich gute Stimmung - der SV 08 ist bereit für die Sensation. Oder um es mit der kölschen Kultband Die Höhner zu sagen: "Wenn nicht jetzt, wann dann."