Derby der Ungeschlagenen

"Uns liegen Mannschaften, die das Spiel machen, weitaus mehr als Gegner, die uns das Feld überlassen. Dazu sind die Jungs noch zu grün", so Jung. Den Rot-Weiß hat Jung in dieser Spielzeit bereits das eine oder andere Mal gesehen. "Sie spielen sehr kontrolliert von hinten raus, aber auch sehr gezielt vors Tor." Dass die Gastgeber offensiv sehr stark sind und über top Angreifer verfügen, ist auch in Würmersheim kein Geheimnis.

Der Aufsteiger kommt allerdings mit breiter Brust in die Nachbarschaft. "Wir haben die vergangenen sechs Spiele nicht verloren und wollen auch das siebte nicht verlieren", so Jung. Ein Unentschieden würde er daher Stan d heute gerne unterschreiben. Je nach Spielverlauf darf es aber auch mehr werden. "Jedes Spiel beginnt bei 0:0", sagt er, bereitwillig drei Euro zu spenden. "Es ist ein Derby und beide Mannschaften werden alles geben, diese Partie zu gewinnen."

Sein Kollege Christian Hofmeier geht gar mit der Empfehlung von vier Siegen aus den jüngsten vier Partien in dieses Derby. In Elchesheim greifen die Zahnräder ineinander. Das taten sie schon in den vergangenen Jahren unter Florian Huber und das tun sie auch jetzt. Der Übergang zu Hofmeier verlief reibungslos und die Ideen des neuen - zweifellos im positiven Sinne fußballverrückten - Trainers werden von der Mannschaft umgesetzt.

Die Favoritenrolle, die Würmersheim seinem Team zuschieben möchte, nimmt Hofmeier in gewohnter Manier an. "Wir sind Fünfter, die 13., da müssen wir uns dieser Rolle auch stellen." Vor dem Gegner hat Hofmeier Respekt, geht aber von drei Punkten auf dem eigenen Rasen aus. "Unser Ziel ist, vorne Torchancen zu erarbeiten und hinten strukturiert zu stehen. Das ist uns bis auf Langenwinkel zuletzt auch gelungen." Die "gefährlichen" Namen auf des Gegners Seite kennt der Elchesheimer Trainer freilich. "Ich gehe aber nicht davon aus, dass Kleinschmidt in jedem Spiel ein Tor schießen wird. Und sollte er mich morgen Lügen strafen, dann machen wir eben eines mehr." Hofmeier hofft auf eine gute Kulisse - und auf ein wenig Aggressivität in dieser Begegnung. "Das gehört zu einem Derby einfach dazu." Mit einem weiteren Sieg wäre seine Elf ganz dick im Geschäft um Platz zwei. Das war vor der Saison so nicht zu erwarten, ebenso wie der Lauf der Würmersheimer. Das Derby kann also kommen.