Wiedersehen macht Freude

Baden Rhinos wollen liefern Hügelsheim (ndm) - Die Rhinos sind in der Eishockey-Regionalliga wieder in der Spur und haben sich auf den vierten Platz katapultiert. Da sollte die Partie heute in Mannheim schon fast zur Pflichtaufgabe werden, will man die gute Ausgangslage nicht herschenken (Foto: fuv/av).

Gegner das Fürchten lehren Hügelsheim (red) - Dem Eishockeyregionalligist ESC Hügelsheim steht ein hartes Wochenende bevor: Am Freitag treffen die Baden Rhinos in Freiburg auf die Zweitligareserve, ehe es am Samstag im Airpark zum großen Showdown mit dem Tabellenführer Ravensburg kommt (Foto: fuv).

Klassiker auf dem Eis steht an Hügelsheim (ndm) - In der Eishockey-Regionalliga geht es erwartungsgemäß eng zu. Das zeigen auch die Ergebnisse der Baden Rhinos. Gegen Stuttgart gewannen die Nashörner mit 3:2, Bietigheim unterlagen sie mit 6:7. Am Freitag kommt es zum Klassiker bei den Eisbären Heilbronn (Foto: Vetter/av).