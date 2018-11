Rollen sind eindeutig verteilt

Mit der Reserve der HSG Hardt (0:12), die in der Realschulsporthalle von Bad Rotenfels als punktloses Schlusslicht aufkreuzt, haben die Panthers diesbezüglich erst in der vergangenen Runde ihre Erfahrungen gemacht. Damals entführte die HSG als klarer Außenseiter Zählbares. "Soeben im Vo rbeigehen wird Hardt nicht zu schlagen sein", hebt Christian Kohlbecker, der Trainer der Murgtäler, auch deshalb den Zeigefinger. Obendrein müssen seine Schützlinge nach der jüngsten Pleite in Helmlingen "den Hebel umlegen und schnell wieder in die Spur kommen". Denn auch wenn der TuS ein starker Gegner gewesen sei (Kohlbecker: "Ein ernsthafter Rivale um die vorderen Plätze"), habe man bei der 24:33-Niederlage so gut wie alles vermissen lassen. "In puncto Körpersprache, Einsatz und Wille war Helmlingen jedes dieser neun Tore Differenz besser", stellt Kohlbecker kein gutes Zeugnis aus. Gegen den Tabellenletzten müsse man mit der notwendigen Aggressivität und der entsprechenden Einstellung das eigene Spiel aufziehen und durchsetzen - "dann sollte es über den Sieger keine zwei Meinungen geben". Wobei Kohlbecker auch unmissverständlich klarstellt: "Wir dürfen nichts anbrennen lassen."

Eindeutig verteilt sind die Rollen auch in Kuppenheim, wo die SG Steinbach/Kappelwindeck III (2:12) ihre Visitenkarte abgeben muss. "Und das sollte der Gast von Anfang an spüren", betont MuKu-Coach Patrik Bukovic. Zumal die Leistungskurve seines Teams wieder eindeutig nach oben zeige. Doch trotz des hohen Sieges zuletzt gegen Memprechtshofen gibt es laut Bukovic noch einige Baustellen, an denen gearbeitet werden muss: Die Chancenverwertung hält er für verbesserungswürdig, die Abwehrarbeit nehme sich noch zu viele Pausen, und auch die technische Fehlerquote sei noch zu hoch. Dennoch seien weitere zwei Punkte gegen den Aufsteiger Pflicht. Auch wenn die Rebland-SG schon einige knappe Spiele absolviert habe, hat Bukovic deren Abwehr als Schwachstelle ausgemacht. Diese Probleme gelte es, rigoros auszunutzen. "Ein Ausrutscher zu Hause ist genug", findet der Trainer angesichts der Punktverluste in heimischer Halle gegen Helmlingen.

Auf den Erfolgsweg zurückkehren möchte derweil wieder der TuS Memprechtshofen (6:6). Für die "Römer" setzte es nach drei Siegen zum Auftakt auch drei Niederlagen in Serie, allerdings allesamt gegen "gehobenere" Gegner. Gegen die HSG Murg musste man zuletzt das entscheidende Gegentor außerdem erst in letzter Sekunde hinnehmen. In Ottenhöfen trifft der TuS nun wieder auf einen Gegner auf Augenhöhe. Punkte sprießen bei der ASV-Reserve (6:10) bislang noch nicht allzu viele, weshalb die Hausherren heute ihre Bilanz weiter aufpolieren wollen.

Im vierten Anlauf endlich den ersten Auswärtssieg landen möchte die SG Freudenstadt/Baiersbronn (8:6). Mit einem Erfolg morgen beim Aufsteiger BSV Phönix Sinzheim III (2:10) wollen die Schwarzwälder zudem weiter Richtung oberes Tabellendrittel aufschließen.