Neuzugang holt den Sieg

Mülheim

OSG startet in Bundesligasaison Mülheim (red) - Das Warten hat ein Ende: Am Samstag startet die OSG Baden-Baden in Mülheim die Mission Titelverteidigung in der Schach-Bundesliga. Bereits am Sonntag wartet mit dem SV Werder Bremen der erste Hochkaräter auf das Team um Viswanathan Anand (Foto: av/dk). » Weitersagen (red) - Das Warten hat ein Ende: Am Samstag startet die OSG Baden-Baden in Mülheim die Mission Titelverteidigung in der Schach-Bundesliga. Bereits am Sonntag wartet mit dem SV Werder Bremen der erste Hochkaräter auf das Team um Viswanathan Anand (Foto: av/dk). » - Mehr

Ötigheim

Ötigheim überrascht weiter Ötigheim (win) - Der Aufsteiger mischt die Verbandsliga auf. Auch am zweiten Spieltag bleibt der Schachclub Ötigheim in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf Kurs und unterstrich mit einem von Anfang an ungefährdeten 6,5:1,5-Sieg gegen SK Lahr seine Titelambitionen (Foto: dk). » Weitersagen (win) - Der Aufsteiger mischt die Verbandsliga auf. Auch am zweiten Spieltag bleibt der Schachclub Ötigheim in Deutschlands vierthöchster Spielklasse auf Kurs und unterstrich mit einem von Anfang an ungefährdeten 6,5:1,5-Sieg gegen SK Lahr seine Titelambitionen (Foto: dk). » - Mehr

Bühl

Aus in der ersten Runde Bühl (red) - Der Traum vom neuerlichen Einzug ins Pokalfinale ist für die Bühler Volleyballer bereits ausgeträumt. Bei der glatten 0:3-Niederlage als Gast des Ligakonkurrenten Netzhoppers Königs Wusterhausen blieb die Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der Traum vom neuerlichen Einzug ins Pokalfinale ist für die Bühler Volleyballer bereits ausgeträumt. Bei der glatten 0:3-Niederlage als Gast des Ligakonkurrenten Netzhoppers Königs Wusterhausen blieb die Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten (Foto: toto). » - Mehr

Gaggenau

Heißer Tanz gegen Ketsch Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer steht der Spvgg Ottenau ein strapaziöses Wochenende bevor. Am Samstag bitten die Murgtäler den 1. TTC Ketsch zu einem heißen Tanz, am Sonntag ist man dann gegen den Aufsteiger TSV Karlsdorf gefordert (Foto: fuv/av). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga der Männer steht der Spvgg Ottenau ein strapaziöses Wochenende bevor. Am Samstag bitten die Murgtäler den 1. TTC Ketsch zu einem heißen Tanz, am Sonntag ist man dann gegen den Aufsteiger TSV Karlsdorf gefordert (Foto: fuv/av). » - Mehr