Pflichtaufgaben überzeugend gelöst Die Gefahr eines Patzers bestand zu keiner Zeit: Sowohl die SG Muggensturm/Kuppenheim II als auch die Panthers Gaggenau lösten ihre Pflichtaufgaben überzeugend. Die beiden Titelkandidaten der Handball-Bezirksklasse fuhren Kantersiege ein - jeweils mit 16 Toren Differenz.



SG Muggensturm/K. II - SG Steinbach/K. III 34:18. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und warfen, gestützt auf einen starken Hannes Niethammer im Tor, nach zehn Minuten eine 6:0-Führung heraus, ehe man die Gäste etwas ins Spiel kommen ließ. Entscheidend war dann der Beginn des zweiten Durchgangs (Halbzeit 15:9): MuKu nahm dem Aufsteiger mit seinem Tempohandball komplett den Wind aus den Segeln. Von 17:10 (34.) stürmte die SG auf 26:10 (43.) davon. Anschließend wurde der klare Vorsprung bis zum Schluss verwaltet. Tore für Muggensturm: Ziegler 9, P. Freyer 5/4, Jülch, Lehmann je 4, Niethammer, Haller, M. Freyer je 3, Dey 2, Dzierzawski 1 - für Steinbach: Braun 7/3, Herberg 3, Wigant, Blau je 2, Lienhart, Herrmann, Huber, Kraus je 1. Panthers Gaggenau - HSG Hardt II 36:20. Schon nach sechs Minuten (6:1) zeigte sich, wohin die Reise gehen würde. Die HSG aus der Hardt war zwar immer bemüht, aber insgesamt war das Schlusslicht doch zu harmlos, um die Panthers in Verlegenheit zu bringen. Über 9:4 und 12:6 kam es zum Halbzeitstand von 17:11. Nach Wiederbeginn wurde es richtig einseitig, über 23:15 und 28:17 schraubten die Murgtäler das Ergebnis in die Höhe. Tore für Gaggenau: Isufi 8, Breinich 7, Wagner 7/1, Kohlbecker 4, Koinzer 4/1, Kraft 2, Friedrich, Höwing, Lang, Sink je 1 - für Hardt: Krebs 6, Korsch 4, Wild, Schumacher je 3, Hofmann 3/1, Dürrschnabel 1. Phönix Sinzheim III - SG Freudenstadt/B. 38:41. In einem Torfestival fuhr die SG ihren ersten Auswärtssieg der Saison ein, machte es dabei aber unnötig spannend. Denn bereits im ersten Durchgang waren die Gäste auf 5:11 (11.) sowie 13:20 (25.) enteilt. Doch bereits zur Pause durfte sich der BSV auf 19:21 annähern. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber dran, erst zehn Minuten vor dem Ende konnte sich die SG wieder etwas absetzen (30:34). Mit dem 33:38 (57.) machten die Schwarzwälder dann den Deckel drauf. Das konnten auch die insgesamt 24 Tore von Marco und Matthias Lorenz nicht verhindern. Tore für Sinzheim: Marco Lorenz 15/6, Matthias Lorenz 9, Rumpf 5, Walter 3, Konrad 2, Brescia, Reiß, Pflüger, Vogel je 1 - für Freudenstadt: Bauer 9/1, Waller 9/5, H. Benzing 7, Schwab 6, Käser 5, Baur 3, Seeger 2. ASV Ottenhöfen II - TuS Memprechtsh. 19:29. Die "Römer" punkteten erstmals wieder nach drei Niederlagen in Serie. Den Grundstein dafür legten sie mit fünf Toren in Folge zum 4:10-Zwischen stand (19.). Die Halbzeitführung von 9:13 baute der TuS umgehend aus auf 11:18 (39.). Spätestens mit dem Dreierpack der Gäste zum 14:23 (51.) war die Partie entschieden. Tore für Ottenhöfen: Bohnert 5, Fischer, Bühler je 3, J. Schmälzle 3/1, Hils, Harter je 2, F. Schmälzle 1 - für Memprechtshofen: Weger 6/1, Urban, Schneider je 5, Geibel 5/2, Böttcher 3, Fuchs, Lacker je 2, Koch 1. In der Frauen-Bezirksklasse demontierte der TuS Helmlingen die SG Steinbach/Kappelwindeck IV mit 37:24 und bleibt verlustpunktfrei. (mabu)

