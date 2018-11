Misslungene Heimpremiere

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der Badminton Verein Rastatt beim ersten Heimspiel der Badenliga-Saison. Nachdem die erste Mannschaft mit drei Punkten im Gepäck vom vergangenen Auswärtsspieltag zurückgekehrt war, wollte das Team mit zwei Siegen das Punktepolster ausbauen. Doch konnte nur das Damendoppel Kim Jakob/Lea Schirmer Normalform abrufen.

Gegen den BSV Eggenstein-Leopoldshafen gingen beide Herrendoppel an den Gegner, Patrick Busch verlor sein Einzel in zwei Sätzen und auch Lea Schirmer verlor überraschend im Dameneinzel. Björn Strauß im Einzel und das Mixed-Team Kim Jakob/Miljan Dragas brachten den BV zwar wieder auf 3:4 heran, doch Markus Kexel konnte nach gewonnenem ersten Satz den Sack nicht zu machen und verlor sein Spiel. Somit ging die Partie mit 3:5 an die Gäste.

Im zweiten Spiel war Tabellen-Nachbar Heilbronn/Leingarten zu Gast. Nach gutem Auftakt in den Doppeln stand es 2:1 für die Rastatter. Lea Schirmer baute den Vorsprung mit dem Gewinn des Dameneinzels auf 3:1 aus. Wie schnell aus einem Vorsprung ein Rückstand werden kann, wurde nach den Herreneinzeln deutlich: Alle drei Männer patzten und gaben ihre Spiele jeweils in zwei Sätzen ab. Im abschließenden Mixed kamen Kim Jakob und Miljan Dragas gut ins Spiel und sicherten sich den ersten Satz, Runde zwei ging an die Gäste. Im dritten Satz war das Spiel lange ausgeglichen, doch nach einer 13:10-Führung im Entscheidungssatz ging bei den Rastattern nichts mehr zusammen. Am Ende hieß es 13:21, womit die Partie ebenfalls mit 3:5 an die Gäste ging. Der BV Rastatt muss nun beim kommenden Heimspieltag im Dezember punkten, um nicht in den Abstiegsstrudel zu kommen. (red)