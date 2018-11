SR Yburg und TV Gernsbach räumen ab









Die letzten Kreismeisterschaften, die zweitägigen Mehrkämpfe in Schutterwald, brachten nicht mehr viele Punkte und keine Veränderungen in der Rangfolge. Bei den Schülern waren lediglich Jungs aus Steinbach und Gernsbach am Start, bei den Mädchen Athletinnen aus Steinbach, Gernsbach und von der LAG Obere Murg. Bereits ab dem ersten Wertungsdurchgang, den Waldlaufmeisterschaften in Langenbrand, setzten sich die Steinbacherinnen an der Spitze der Tabelle deutlich ab. Einen Vorsprung, den sie im Laufe des Jahres kontinuierlich vergrößerten. Dahinter fand sich recht schnell der letztjährige Zweite, die LG Hardt, erneut als Nummer zwei ein, allerdings mit einem weniger deutlichen Rückstand als in den Vorjahren. Erst ab Mitte der Saison setzten sich die Steinbacherinnen weiter ab. Rang drei war bis zu den Vierkampfmeisterschaften in Durmersheim hart umkämpft, dort konnte die LAG Obere Murg den bis dahin drittplatzierten SCL Heel Baden-Baden überflügeln und sich absetzen. Am Ende waren die Abstände deutlich: Steinbach siegte erneut mit 1 101 Punkten vor der LG Hardt mit 864 und der LAG Obere Murg mit 746 Zählern. Baden-Baden ist Vierter mit 615 Punkten. Damit ergab sich auf den ersten vier Plätzen die gleiche Reihenfolge wie im Vorjahr. Die TS Ottersdorf fiel vom fünften auf den neunten Platz, der TV Bühl vom siebten auf den elften Platz zurück.

Bei den Jungs lag bis zu den dritten Kreismeisterschaften die LAG Obere Murg an der Spitze vor dem VFB Gaggenau und dem TV Gernsbach. Erst bei den Titelkämpfen der Blockwettkämpfe und Hürdensprints in Achern zog der TV Gernsbach vorbei, der SR Yburg setzte sich auf Platz zwei. Die LAG fiel auf Rang drei zurück, der Rastatter TV schob sich auf Platz vier am VFB vorbei. Diese Reifenfolge blieb bis zum Schluss bestehen. Gernsbach und Steinbach vergrößerten dann weiter ihren Punktevorsprung, Die LAG und der RTV lagen dicht beisammen. Insgesamt fielen die Punktabstände aber nicht so deutlich aus wie bei den Mädchen. Gernsbach holte mit 671 Zählern trotzdem deutlich den Sieg. Dahinter kam der SR Yburg auf 581 Punkte. Die LAG Obere Murg landete mit 361 Punkten auf Platz drei knapp vor dem RTV mit 347 Zählern. Die Murgtäler machten von Platz sieben aus dem Vorjahr den größten Sprung nach vorne.

Abschlusstabelle der Kreis-Schülerliga

Schülerinnen: 1. SR Yburg Steinbach 1101 Punkte, 2. LG Hardt 864, 3. LAG Obere Murg 746, 4. SCL-Heel Baden-Baden 615, 5. TV Gernsbach 495, 6. TV Haueneberstein 477, 7. TV Bühlertal 355, 8. Rastatter TV 345, 9. TS Ottersdorf 303, 10. VFB Gaggenau 247, 11. TV Bühl 191, 12. TuS Hügelsheim 111, 13. TG Ötigheim 78, 14. TV Iffezheim 68;

Schüler: 1. TV Gernsbach 671 Punkte, 2. SR Yburg Steinbach 581, 3. LAG Obere Murg 361, 4. Rastatter TV 347, 5. VFB Gaggenau 271, 6. TV Haueneberstein 245, 7. TS Ottersdorf 241, 8. TuS Hügelsheim 227, 9. TV Bühl 217, 10. SCL-Heel Baden-Baden 196, 11. TV Bühlertal 187, 12. LG Hardt 146, 13. TV Iffezheim 39, 14. TG Ötigheim 33. (rawo)