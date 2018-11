Nachwuchs der OSG Baden-Baden dominiert

Der Nachwuchs der OSG Baden-Baden war mit drei Meistertiteln und vier weiteren Plätzen auf dem Treppchen die dominierende Kraft bei den mittelbadischen Schach-Jugendmeisterschaften in Ötigheim. Einen Achtungserfolg mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen errangen die jungen Spieler aus Ottenau, ein Jugendtitel ging an Ötigheim.

Insgesamt 62 Kinder und Jugendliche aus sechs Altersklassen hatten sich in der Ötigheimer Mehrzweckhalle eingefunden und um Titel sowie Startplätze bei der badischen Meisterschaft gekämpft. Zwei Tage lang wurde hochkonzentriert und auf teilweise hohem Niveau Schach gespielt, und nicht immer wurden die Favoriten ihrer Rolle gerecht.

Bei der U 18 ließ Alexander Doll von der OSG aber von Anfang an keinen Zweifel an seinen Ambitionen aufkommen, mit makellosen fünf Siegen nach fünf Runden holte er sich den Erfolg vor Hannes Metzigner aus Ottenau (drei Punkte), der knapp vor dem punktgleichen Christian Salwasser aus Rastatt den zweiten Platz holte. Deutlich umkämpfter war das Rennen bei der U 16, bei der Edward Schneider von den Sasbacher Schachfreunden sich hauchdünn gegen Daniel Schmitt (SK Ottenau) durchsetzen konnte. Beide Spieler hatten nach fünf Runden vier Siege und ein Remis auf ihrem Konto, Schneider gewann letztlich mit Hilfe der Buchholzpunkte, die Aussage über die Spielstärke der jeweiligen Gegner geben. Aska Ganjali aus Gernsbach holte den ersten Platz in der Mädchenwertung.

Noch knapper fiel die Entscheidung bei der U 14 aus, in der gleich drei Spieler auf vier Punkte und 15 Buchholzpunkte kamen. "So etwas habe ich noch nie erlebt", staunte Turnierleiter Marcus Wormuth. Am Ende musste die Buchholzsumme - also die Summe aller Buchholzwerte der jeweiligen Gegner des Trios - den Ausschlag geben. In dieser Wertung lag Patrick Gottwald von der SG Rochade Kuppenheim gerade mal einen halben Punkt vor Anna Schneider (Sasbach) und Mery Nanthivarman (OSG), die sich wenigstens mit dem Sieg in der Mädchenwertung trösten durfte.

Mit 14 Spielern war bei der U 12 das größte Feld am Start. Gespielt wurden in dieser Altersklasse zwölf Runden mit verkürzter Bedenkzeit. Der Sieg mit 10,5 Punkten ging an Hans Justus Eising von der OSG, der am Ende einen halben Punkt vor Joel Kraus (Kuppenheim) lag.

13 Spieler waren bei der U 10 im Einsatz, auch hier wurden zwölf Runden gespielt, und am Ende lag Dominik Schmitt aus Ottenau mit fast makellosen 11,5 Punkten klar auf Rang eins. Nikita Brese (OSG) und Ben Braun (Bühlertal) folgten mit jeweils acht Punkte auf den Plätzen, die Mädchenwertung sicherte sich Anna Knopf vom gastgebenden SK Ötigheim.

In der jüngsten Altersgruppe waren lediglich sieben Spieler am Start, gespielt wurde hier Jeder-gegen-Jeden. Tobias Puchas aus Vimbuch schlug dabei alle seine Konkurrenten.

Ergebnisse mittelbadische Einzelmeisterschaften

U 18

1. Alexander Doll (OSG Baden-Baden) - 5 Punkte; 2. Hannes Metzinger (SK Ottenau) - 3 Punkte; 3. Christian Salwasser (K Rastatt) - 3 Punkte.

U 16

1. Edward Schneider (SF Sasbach) - 4,5 Punkte; 2. Daniel Schmitt (SK Ottenau) - 4,5 Punkte; 3. Katharina Schneider (SF Sasbach) - 3 Punkte; Mädchenwertung: Aska Ganjali (SK Gernsbach).

U 14

1. Patrick Gottwald (SG Rochade Kuppenheim) - 4 Punkte; 2. Anna Schneider (SF Sasbach) - 4 Punkte; 3. Mery Nanthivarman (OSG Baden-Baden) - 4 Punkte; Mädchenwertung: Mery Nanthivarman.

U 12

1. Hans Eising (OSG Baden-Baden) - 10,5 Punkte; 2. Joel Kraus ( SG Rochade Kuppenheim) - 10 Punkte; 3. Paul Stake (OSG Baden-Baden) - 8,5 Punkte.

U 10

1. Dominik Schmitt (SK Ottenau) - 11,5 Punkte; 2. Nikita Brese (OSG Baden-Baden) - 8 Punkte; 3. Ben Braun (SC Bühlertal) - 8 Punkte; Mädchenwertung: Anna Knopf (SK Ötigheim).

U 8

1. Tobias Puchas (SV Vimbuch) - 6 Punkte; 2. Andrej Malygin (SC Durmersheim) - 5 Punkte; 3. Lukas Stummvoll (OSG Baden-Baden) - 4 Punkte. (win)