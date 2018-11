Weiter auf der Erfolgswelle

Noch deutlicher machte es das Frauendoppel mit Jana Kirchgeßner und Janika Grund. Grund hatte es danach im Einzel ebenfalls eilig (21:6, 21:7). Mehr Gegenwehr gab es in den Männer-Einzeln. Julien Nausner sicherte sich aber trotz leichter Achillessehnenproblemen das Spitzeneinzel gegen einen starken Gegner in drei Sätzen (21:14, 11:21, 21:18).

Der zweite Mann am Netz, Julian Bell, gewann mit einer starken Leistung 21:12, 21:17. Spielführer Dominik Siegel musste das dritte Einzel knapp mit 14:21, 21:14 und 19:21 abgeben. Das Mixed mit Kirchgeßner/Pfettscher (21:19, 21:13) stellte mit einem deutlichen Erfolg den verdienten 6:2-Endstand her.

Im Abendspiel ging es gegen den punktgleichen Tabellenzweiten aus Helmsheim. Gegen die Gastgeber war klar, dass die Männerdoppel vorentscheidend sein werden. Die gut eingespielten Duos zeigten sich von ihrer besten Seite. Pfettscher/Nausner holten das erste mit 21:16 und 21:12. Bell/Siegel zeigten sich im zweiten Satz nervenstark und gewannen mit 21:14, 21:19.

Die Bietigheimer Frauen hatten es mit einem starken Gastgeberdoppel zu tun, der Punkt ging trotz einer guten Leistung in drei Sätzen an die Helms-heimerinnen (16:21, 21:19, 9:21). Bell holte mit seinem dritten Tagessieg das 3:1.

Im Fraueneinzel lieferte Janika Grund einen großen Kampf ab. Nach dem knapp verlorenen ersten Satz ging auch das Spiel (23:25, 15:21) an die erfahrene Spitzenspielerin der Gastgeber. Spielführer Dominik Siegel zeigte eine abgeklärte Leistung (21:18, 21:16) und sicherte damit bereits das Unentschieden. Nach dem das Mixed knapp mit 19:21 und 18:21 den Gastgebern überlassen werden musste, lag der Auswärtssieg in den Händen und Beinen von Julien Nausner. In einem sehenswerten Match holte er mit 21:18, 18:21 und 21:14 seinen vierten Tagessieg und wurde damit "Man of the day".

Der TuS Bietigheim hat nun 9:1 Punkte auf dem Konto und ist damit alleiniger Tabellenführer der Landesliga Oberrhein. Das Team scheint in dieser Saison gefestigt und zeichnet sich durch eine homogene, starke Mannschaftsleistung aus, freuen sich die Verantwortlichen über den Erfolg. "Das Tabellenbild nach dem dritten Spieltag ist jedenfalls erfreulich, ist aber lediglich ein aktueller Zwischenstand in einer sehr ausgeglichenen Landesliga", so der Tenor.

Keine Punkte gab es an diesem Spieltag für die zweite Mann schaft des TuS. Beim SSV Ettlingen setzte es eine überraschend deutliche 2:6-Niederlage. Mit demselben Ergebnis kehrte man vom Gastspiel bei einem der Meisterschaftsfavoriten, den Badminton-Sportfreunden Neusatz III, zurück. Nach dieser Nullnummer liegt die Bietigheimer Zweite in der Bezirksliga-Tabelle mit 4:6 Punkten auf dem sechsten Rang. (red)