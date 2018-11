Hatzenbühler-Hattrick in Hagen Das Kampfsportteam Bühl/Rastatt war bei den internationalen offenen deutschen Meisterschaften mit sechs Sportlern am Start. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand im Team die anstehende Erfolgsgeschichte der mit über 350 Teilnehmern besetzten Meisterschaften erahnen. Am Ende fuhren die Bühler und Rastatter Athleten mit sechs Meister- und zwei Vizemeistertiteln im Gepäck voller Stolz wieder nach Hause.



Kevin Hatzenbühler, derJüngste in der Truppe, musste als Erster ran. Die beiden ersten Kämpfe konnte er souverän gewinnen. Im Finale galt es dann erstmals einen Rückstand aufzuholen, bevor Hatzenbühler die entscheidenden Siegtreffer erzielen konnte und sich den ersten Titel sicherte. Sein älterer Bruder Edwin wollte dem nicht nachstehen und besiegte seinen Finalgegner deutlich. Johann Hatzenbühler als Familienoberhaupt musste daher nachlegen. Er überrollte seinen Finalgegner förmlich, so dass schon vor Ende der regulären Kampfzeit der Sieger durch technischen K.o. feststand. Der Hatzenbühler-Hattrick war perfekt. Mit Mario May kam danach der nächste Starter bei den Senioren an die Reihe. Das Punktespektakel endete für May mit einem 18:8-Sieg ebenfalls durch technischen K.o. Im Anschluss war Jenny Dahlström an der Reihe. In der Schwarzgurtklasse "LK" konnte Dahlström den ersten Kampf gegen eine unsauber kämpfende Gegnerin für sich entscheiden. Die beiden nachfolgenden Kämpfe konnte sie deutlich gewinnen und danach den Siegerpokal in den Händen halten. Als letzter mittelbadischer Starter musste Stefan Huber ran. Im Formenlauf sicherte er sich den Titel. Im Finale Freikampf stand es kurz vor Ende der regulären Kampfzeit unentschieden. In der Verlängerung musste Huber - inzwischen mit einigen Blessuren versehen - seinem starken Gegner knapp den Vorrang lassen. Bei dem danach stattfindenden Wettbewerb Bruchtest belegte Huber mit dem Handicap des harten Finalkampfs den zweiten Rang. (red)

