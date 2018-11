Siegen oder ab in

Siege sind gut! Gut für das Punktekonto, gut für die Zuschauer, gut für den Trainer und gut für den Teamgeist. Wenn das mit dem Siegen allerdings nicht mehr so gut klappt, leidet oft der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft darunter. Dann muss ein Team eben in den Klettergarten, um in luftiger Höhe wieder zusammenzuwachsen. Alexander Hassenstein, Trainer des, wollte diese Maßnahme eigentlich verhindern. Doch es sieht ganz danach aus, dass man die Spieler aus dem Hägenich in naher Zukunft irgendwo aneinandergekettet an einem Karabiner hängend zu sehen bekommen wird. Die jüngsten sieben Spiele haben die Bühler nicht gewonnen, "was sich mittlerweile auch im zwischenmenschlichen Bereich bemerkbar macht", sagt Hassenstein zur Stimmung innerhalb der Mannschaft. Abhilfe kann ein Sieg am Sonntag zu Hause gegen den SV Oberachern II schaffen. "Ich hoffe, wir haben aus den Fehlern der vergangenen Spiele gelernt. Wir müssen auf dem Platz eine Einheit bilden und füreinander kämpfen - dann werden wir wieder Erfolg haben", so Hassenstein.

Fehler gemacht hat zuletzt auch der FV Rot-Weiß Elchesheim. "Wir sind in der zweiten Halbzeit wieder in alte Muster verfallen. Das Spiel hat gezeigt, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir das gerne hätten", sagt Trainer Christian Hofmeier zum 3:3 am vergangenen Samstag gegen Würmersheim - nach 3:0-Führung. Jetzt geht es für den Rot-Weiß zum Auftakt der Rückrunde daheim gegen Tabellenführer SC Durbachtal. "Vielleicht ist das jetzt genau das richtige Spiel für uns", sagt Hofmeier. "Wir können nicht viel falsch machen. Ich denke, dass meine Spieler anders in diese Partie gehen werden, als zuletzt gegen Würmersheim. Durchbachtal erscheint mir auswärts nicht ganz so stark, daher will ich dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen."

Zum Siegen verdammt ist die Sportvereinigung Ottenau. Die Elf von Trainer Giovanni Marotta kann in den kommenden drei Partien vor der Winterpause einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen - oder vorzeitig den Abstieg besiegeln. Die Murgtäler spielen vor Weihnachten noch gegen drei Mannschaften, die derzeit auf einem Abstiegsplatz rangieren - einen weiteren belegt man bekanntlich selbst. Den Anfang macht am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Freistett, Stadelhofen und der RSC/DJK folgen. "Ich war am vergangenen Sonntag nicht nur sprachlos, sondern auch enttäuscht", sagt Marotta in Bezug auf die Heimniederlage gegen Spitzenreiter Durbachtal in letzter Sekunde. "Wir haben es in den 15 Spielen der Vorrunde nicht geschafft, unsere Leistung über 90 Minuten abzurufen." Das Resultat ist Tabellenrang 14 mit zehn Punkten und der mit Abstand schwächsten Offensive (13 Tore) der Liga. Für Marotta ist das teilweise, "wie wenn du etwas zu Essen bestellst und einen leeren Teller bekommst". Gegen Freistett hat die Spvgg bisher oft schlecht ausgesehen. "Wir müssen hungriger werden", so der Coach, der hofft, wie im Vorjahr mit einer intensiven Wintervorbereitung das Feld nochmals von hinten aufzurollen - wenn es bis dahin nicht bereits zu spät ist.

Eine Menge Selbstvertrauen hat der FV Würmersheim aus den vergangenen Partien mitgenommen. Dennoch ist Trainer Manuel Jung mit der Vorrunde nicht ganz zufrieden. "Ich hätte gerne den einen oder andern Punkt mehr auf dem Konto", sagt er zu Tabellenplatz zehn und 17 Zählern. Überwintern will der Aufsteiger auf einen Nichtabstiegsplatz. Dazu wäre ein Auswärtssieg beim SV Sinzheim morgen Abend hilfreich. "Entscheidend wird sein, wie das Sinzheimer Umschaltspiel funktioniert. Darauf müssen wir uns einstellen, werden allerdings nicht von unserer eigenen Spielweise abrücken", so Jung.

Der TSV Loffenau und Trainer Patrick Ebner sind mit ihrer ersten Landesliga-Vorrunde nach dem Aufstieg zufrieden. Platz neun mit 18 Punkten kann sich sehen lassen. "Wir dürfen jetzt allerdings keineswegs nachlassen, das ist ganz wichtig." Am Sonntag geht es zum FV Schutterwald, den man erst vor wenigen Wochen im Nachholspiel gewähren lassen musste. "Das war die einzige Mannschaft in der Vorrunde, gegen die wir absolut keine Chance hatten", sagt Ebner. "Wir wissen also, was da auf uns zukommt."