Feuer unterm TuS-Dach

Rein sportlich läuft es beim TuS Helmlingen, der morgen zum Derby gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck in die Bühler Großsporthalle kommt, blendend. Die Hanauerländer reisen als Tabellenzweiter, die Brust ist angesichts des Punkteverhältnisses von 14:2 richtig breit. Davon spricht derzeit im TuS-Umfeld allerdings niemand. Denn noch ist völlig unklar, ob Trainer Paunovic morgen an der Seitenlinie stehen wird. Trotz der bemerkenswerten Bilanz des Coaches haben die Vereinsverantwortlichen ihrem Coach am Mittwochabend in einem Gespräch mitgeteilt, dass sie in der nächsten Saison nicht mehr mit ihm planen. Paunovic, der das Team 2014 in einer prekären Situation übernommen hatte, wollte daraufhin nicht mehr und warf mit sofortiger Wirkung hin. Das hat die Vereinsführung um den neuen Abteilungsleiter Daniel Kehret und Teammanager Mike Reichenberger gestern bestätigt. Der TuS will die Runde aber eigentlich nach wie vor mit Paunovic zu Ende spielen. Und so lautet die spannende Frage nun: Sitzt der Coach am Samstag vielleicht doch auf der Bank? Für Markus Ullrich, Trainer der Rebland-SG, ist trotz der Querelen beim Gegner klar, dass der TuS "ganz klarer Favorit" ist. Chancenlos sieht er seine Mannschaft aber nicht.

Dann müssten die Hausherren aber ihre Abschlussschwäche ablegen. Diese war dafür verantwortlich, dass die Partie in Oberhausen nichts Zählbares einbrachte. Die SG hat all ihre Siebenmeter verballert und weitere gute Chancen "teilweise kläglich" vergeben, so Ullrich. Das soll morgen gegen den TuS um Routinier Tom asz Pomiankiewicz deutlich besser werden.

Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg - die vergangenen sieben Spiele der MuKu-Handballer in der Südbadenliga gleichen einer sportlichen Achterbahnfahrt. Bei all den Höhen und Tiefen kann einem beinahe schwindelig werden. Das sieht auch Benny Hofmann so. Nach dem Heimerfolg gegen Oberkirch hofft der Spielertrainer, "dass die Reihe jetzt mit ,Sieg, Sieg' weitergeht". Leicht wird das nicht, schließlich steht das Derby gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim an, die morgen bei Phönix Sinzheim. "Ich freue mich auf das Spiel", sagt Feuervögel-Coach Kalman Fenyö, "das wird eine tolle Atmosphäre. In diesem Punkt stimmt ihm auch Hofmann zu: "Auch wir freuen uns!" Zumal es für die Gäste gegen ihren Ex-Trainer geht. Der Lokalkracher ist das, was im Allgemeinen unter einem "Duell auf Augenhöhe" firmiert. Die Hausherren stehen mit 8:10 Zählern auf Platz sieben, MuKu mit demselben Punkteverhältnis, aber der schlechteren Tordifferenz einen Rang hinter dem Rivalen.

Insofern überrascht es nicht, wenn Fenyö sagt: "Das wird ein packendes Spiel. Meiner Meinung nach wird die Mannschaft das Spiel gewinnen, die es schafft, ihr Spiel durchzuziehen" Die Herangehensweisen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Während Hofmann und sein Kompagnon Niki Wagner auf ihr Tempospiel setzen und mit leichten Ballgewinnen zu einfachen Toren kommen wollen, setzt man bei Sinzheim auf den gewohnt geduldigen Positionsangriff aus einer stabilen Abwehr heraus.

Für die Geistesblitze im Spiel der Feuervögel ist seit dieser Runde Alexander Bossert zuständig. "Auf ihn müssen wir besonders aufpassen", sagt Hofmann. Der MuKu-Spielmacher weiß das ziemlich genau, schließlich sind er und der Sinzheimer Neuzugang seit langem "gute Freunde". Auch Valliere Kirschner hat man bei MuKu im Auge: "Im Eins-gegen-Eins ist der nur sehr schwer zu halten."