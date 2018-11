Höhenflug fortsetzen

Was den Erfolg so süß machte, war freilich die Art und Weise des 2:0-Siegs. Dieser nämlich war keineswegs glücklich, sondern überaus verdient. Als die Schotten im Wörtel schließlich dicht gemacht wurden, zog das Team weiter, um in der Knöpfle-Stube den Überraschungscoup vollends zu genießen.

"Die Jungs haben gut gefeiert, das haben sie sich nach dieser Leistung auch verdient", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse. Für die Knöpflestädter entwickelt s ich der Herbst zu einem wahrhaft goldenen. Seit fünf Spielen sind die Blau-Schwarzen unbesiegt, die vergangenen vier wurden gar allesamt gewonnen - unter anderem gegen die Topteams FFC und Offenburger FV. "Wir haben gerade einen Höhenflug", erklärt Frieböse, der aber trotz Tabellenplatz sechs und mittlerweile neun Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz bodenständig bleibt: "Es sind keine fußballerischen Leckerbissen, die wir abliefern. Jeder Erfolg ist das Resultat ehrlicher und harter Arbeit. Was die Jungs momentan als geschlossenes Team leisten, ist überragend. Davor muss ich den Hut ziehen."

Nach der Kür gegen den FFC, bei der die Frieböse-Elf neben einer gehörigen Willens- und Laufleistung auch mit einem schnellen Umschaltspiel glänzte, folgt nun mit der morgigen Auswärtspartie beim Aufsteiger Rot-Weiß Stegen (Hinspiel 1:1) zum Rückrundenstart die (lästige) Pflicht. Gerade nach so einem Highlight wie am vergangenen Samstag ist die Fallhöhe groß, das weiß auch der 08-Coach: "Wir dürfen uns auf dem Erreichten nicht ausruhen, müssen weiter gierig sein. Gerade für den Kopf ist das keine leichte Situation. Wir müssen in Stegen mit der gleichen Mentalität zu Werke gehen wie gegen Freiburg. Gelingt uns das, bin ich überzeugt, dass wir auch in Stegen punkten werden." Zumal der Tabellenvorletzte zuletzt das Kellerduell gegen das Schlusslicht TuS Oppenau mit 0:2 vergeigte. "Die haben eine Watsche bekommen, die werden eine Reaktion zeigen", ist sich Frieböse sicher, dass es kein Spaziergang zum fünften Sieg in Folge geben wird. Während Frederik Weißer und Yannis Otto weiter ausfallen und Denis Kolasinac diese Woche das Training wieder aufnimmt, kehrt Mittelfeldspieler Sami Saddedine zurück in den Kader.

Sollte der SV 08 beim Aufsteiger zum vierten Mal in Serie ohne Gegentor bleiben, stehen die Chancen auf eine Verlängerung des Höhenflugs bestens. Dann könnte auch morgen Nachmittag im Stegener Clubhaus der eine oder andere Kuppenheimer Schlachtruf zu hören sein.