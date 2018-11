Ort der unliebsamen Erinnerung

"Der TuS spielt bisher eine gute und überzeugende Saison und hat sich im vorderen Mittelfeld der Bezirksklasse etabliert", schiebt der Coach als Begründung hinterher.



bliert", schiebt der Coach als Begründung hinterher. In der Tat musste Memprechtshofen bisher nur gegen die Top-Teams der Liga Federn lassen. Wobei die unnötige 29:30-Niederlage aus dem zurückliegenden Heimspiel gegen die HSG Murg das Trainerduo Geibel/ Urban "noch etwas fuchst", wie Florian Trinkaus berichtet. Nach dem deutlichen Sieg zuletzt gegen den ASV Ottenhöfen "sind die Alarmglocken etwas ruhiger geworden", erklärt der Teamsprecher. Angesichts der bisherigen Ausbeute von 8:6 Punkten könne man gegen die Panthers befreit aufspielen - und vielleicht für eine Überraschung sorgen. "Wir wollen auf jeden Fall versuchen, ihnen ein Bein zu stellen", betont Trinkaus. In die Karten spielen könnte den "Römern" dabei der Heimvorteil, befürchtet Kohlbecker. Sein Gegenrezept: "Wir müssen das Tempo über 60 Minuten hochhalten und so den TuS unter Druck setzen." Gegenüber den vergangenen Spielen verlangt der Panthers-Dompteur zudem mehr Konsequenz und Konstanz. "Nur dann kommen wir unserem Ziel, zwei Punkte mitzunehmen, auch näher."

Zwar nicht in der gleichen Halle, aber gegen denselben Verein wie in der Vorwoche tritt morgen ab 17 Uhr die SG Muggensturm/Kuppenheim II (15:3) an. Mit dem Unterschied, dass nach der souverän und deutlich mit 34:18 gelösten Pflichtaufgabe gegen Steinbach/Kappelwindeck III nun die zweite Mannschaft der Rebland-SG (12:2) auf den Spitzenreiter wartet. Und diese Aufgabe in der Bühler Großsporthalle wird um einiges schwieriger. Um dies zu unterstreichen, genügt ein Blick auf die Tabelle, sind die Gastgeber doch der schärfste Verfolger von MuKu.

Mit einem Sieg endgültig unter den Top Fünf der Bezirksklasse festsetzen möchte sich die SG Freudenstadt/Baiersbronn (10:6). Gegen Tabellennachbar HSG Murg (9:7) muss dafür allerdings die Defensive anders auftreten als vor einer Woche beim 41:38-Torfestival bei Aufsteiger Phönix Sinzheim III (2:12). Bei ihrem ersten Auswärtserfolg der Saison konnten die Schwarzwälder jedenfalls ausschließlich im Angriff überzeugen. Der Liga-Neuling wiederum präsentierte sich über weite Strecken sehr gut und agierte forsch.

Auch morgen als Gast der Helmlinger Reserve möchte Phönix dem Gegner nicht so einfach das Feld überlassen. Allerdings haben die Rheinauer ihre bisherigen Heim-Aufgaben durchweg gut gemeistert. "Und diese Serie soll halten", betont Detlef Ludwig. Zumal seine Truppe "weiter ganz oben mitmischen" will. Ganz unten steht die HSG Hardt II (0:14), die heute in ihrem erst dritten Heimspiel die TS Ottersweier II (6:10) empfängt. "Möchten wir Chancen auf den Klassenerhalt haben, muss solch ein Gegner zu Hause geschlagen werden", fordert der Trainer, Georg Kaul. Zumal die TSO ihre sechs Zähler allesamt in eigener Halle ergattert hat. (mabu)