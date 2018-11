Das Aufstiegsfinale ruft

Zum letzten Saisonwettkampf fahren die Bühler Turner heute nach Wangen ins Allgäu. Nach einer überraschend erfolgreichen Saison tritt der TV Bühl als Tabellenzweiter beim Schlusslicht TG Wangen-Eisenharz an und kämpft um einen Platz beim Aufstiegsfinale. In praktisch jeder Turnliga wäre hier die Frage nach der Favoritenrolle einigermaßen absurd, nicht aber in der diesjährigen Saison der dritten Bundesliga.

Der TV Bühl ist in diesem Jahr mit einem Minimalkader in die Saison gestartet und hatte im Vorfeld die Begegnung in Wangen als potenziellen Entscheidungswettkampf für das Ziel des Klassenerhalts ausgemacht. Doch mit einer Kombination aus einer sehr guten Form zum Saisonbeginn, guten Nerven und einigen glücklichen Umständen konnte die Riege von Trainer Gerd Lugauer drei Sieg in Folge verbuchen. Gleichzeitig ist die Leistungsdichte in diesem Jahr so eng in der Liga, dass praktisch jede Mannschaft jede schlagen kann. Entsprechend haben aktuell noch fünf Teams die Chance auf die Vizemeisterschaft.

Während die Gastgeber aus dem Allgäu nach holprigem Start inzwischen in Schwung gekommen sind, spitzt sich die Personalsituation beim TV Bühl nun durch die Verletzung von Jan Fäßler zu. Mit Blick auf die Punktzahlen des vergangenen Wettkampftages treten zwei gleichwertige Teams gegeneinander an. Für die TVB-Riege gilt es, die letzten Reserven zu mobilisieren und um jeden Score- und Gerätepunkt zu kämpfen. "Mit einem Sieg dürften wir tatsächlich zum Aufstiegsfinale fahren", gibt Teammanager Lugauer mit einem etwas ungläubigen Blick zu Protokoll. Im Wettkampf gelte es aber, alle Gedanken an mögliche Tabellenkonstellationen auszublenden und sich zu 100 Prozent auf die Übungen zu fokussieren, so Lugauer weiter. (ott)