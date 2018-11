Leiss lässt den Knoten platzen

"Wir haben uns den Sieg heute verdient, auch wenn wir es nach dem 3:0 nochmal unnötig spannend gemacht haben. Der Sieg tut uns gut, sowohl für die Tabelle als auch für das Selbstvertrauen," analysierte Anstett seinen ersten Heimsieg mit dem 1. SV Mörsch.

Gleich nach drei gespielten Minuten hatten die Hausherren jedoch Glück, dass Schiedsrichter Robert Drews nach einem Foul von Leon Beckmann nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. So nahm das Spiel einen ganz anderen Verlauf: In der 21. Minute war Leiss nur durch ein Foul am Torschuss zu hindern, und der Gefoulte verwandelte sicher per Strafstoß zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Nur fünf Minuten später flog dann der Radolfzeller Christian Vukadinovic nach einem rüden, wenn auch unglücklichen Einsteigen gegen Sandro Weber mit der Ampelkarte vom Platz. Als sich schon alle auf die knappe Führung zum Seitenwechsel eingestellt hatten, war es erneut Leiss, der eine Freistoßflanke von Julian Schwarz zum 2:0 ins Netz köpfte (45.+2).

Nach dem Pausentee merkte man der Anstett-Truppe trotz der komfortablen Führung die Nervosität ob der bisher eher dürftigen Heimergebnisse an. Als dann Leon Preine nach 67 Minuten den Ball nach einer Ecke knallhart in die Maschen jagte, schien die Begegnung gelaufen. Radolfzell, das sich keine Sekunde des Spiels aufgab, kam durch Treffer von Robin Niedhardt sowie durch das Elfmetertor von Tobias Krüger noch einmal gefährlich heran (70. und 82.). In der Nachspielzeit konnte dann der Mann des Tages, SVM-Goalgetter Christof Leiss, mit seinem dritten Treffer den ersten Heimdreier des 1. SV Mörsch schließlich perfekt machen (90.+2).

1. SV Mörsch: Maier, Schwarz (83. Leander Forcher), Leiss, Würz, Weber, Lehel (10. Mohr; 46. Bretzinger), Schrempp, Derr, Prine, Schmitt (46. Leon Forcher), Beckmann.

FC Radolfzell: Bisinger, Vukadinovic, Sticker, Niedhardt, Wehrle (71. Erdmann), Hain, Aichem, Berisha (32. Beger), Krüger, Schmidt, Hlavacek.

Schiedsrichter: Robert Drewes - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Leiss (21., FE), 2:0 Leiss (45.), 3:0 Preine (67.), 3:1 Niedhardt (70.), 3:2 Krüger (82., FE), 4:2 Leiss (90.+2) - Gelb-Rot: Vukadinovic (26., FCR, wdh. Foulspiel). (phis)