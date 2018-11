Hubers Tor erfreut auch Bühlertal

(red) - Am Samstag treffen die beiden seit über vier Spieltagen ungeschlagenen FV Rot-Weiß Elchesheim und der FV Würmersheim zum Landesligaderby aufeinander. Die Tabellensituation spricht dabei für die Gastgeber aus Elchesheim (Foto: fuv). » - Mehr

(red) - Der Nachwuchs der OSG Baden-Baden war die dominierende Kraft bei den mittelbadischen Schach-Jugendmeisterschaften. Einen Achtungserfolg mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen errangen die jungen Spieler aus Ottenau, ein Jugendtitel ging an Ötigheim (Foto: win). » - Mehr

Gaggenau