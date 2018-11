Vizetitel nach Herzschlagfinale

Dabei gehört zur Dramatik, dass die Bühler drei Übungen vor dem Ende der regulären Saison noch zwei Scorepunkte zurücklagen und zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle statt auf Platz zwei lediglich auf Platz vier rangierten. "Vizemeister, unglaublich", so die ersten Worte des Teammanagers Jan Lugauer: "Das war heute Kampf pur, eine unglaubliche Willensleistung. Ich bin sehr stolz auf das Team."

In der Tat merkte man der TVB-Riege die Strapazen der Saison an, aber es wurde auch deutlich, mit welch unverwüstlicher Moral sie in diesem Jahr bis zur letzten Kür unterwegs war. Mit Blick auf den Kader und die dünne Personaldecke darf man ohne Zweifel von der größten Überraschung der Saison 2018 sprechen. Dabei ist allen im Bühler Turnlager klar, dass in dieser Vizemeisterschaft auch eine gewisse Portion Glück steckt.

In einem so engen Wettkampf ist es natürlich eine Binsenweisheit, dass der Erfolg eine Teamleistung ist, da der kleinste Fehler in einer der 24 Kürübungen den Sieg hätte kosten können. Herausragend war jedoch der Brite Tommy Nicolaou, der seine Saisonbestleistung (77,45) gezeigt hat und vor allem über die Ausführung punkten konnte. "Nie mit dem größten Spektakel, aber extrem zuverlässig. So viel Konstanz habe ich noch nie gesehen", zollte Lugauer dem Liga-Topscorer seinen Respekt.

Schon der Beginn mit einem knappen 6:7-Erfolg am Boden war wegweisend für den weiteren Verlauf. Nick Hofmann (3) ist inzwischen zu einer festen Größe geworden und konnte gleich als Startturner punkten. Am Pauschenpferd kamen die Bühler Turner ohne Absteiger durch das Programm und profitierten gleichzeitig davon, dass dies den Gastgebern nicht gelang. Pascal Weiß konnte fünf Scorepunkte für sein Team verbuchen, so dass Bühl unerwarteterweise am Pferd den Vorsprung auf vier Punkte ausbauen konnte. Mit dem 7:7-Unentschieden an den Ringen konnte der TVB ebenfalls gut leben, denn den an der Schulter verletzten Jan Fäßler kann die Mannschaft nur teilweise ersetzen. Felix Pfaffenhausen holte zwei wichtige Scorepunkte und setzte sich damit gegen die schwierigere Kür seines Kontrahenten durch. Diese Tendenz war insgesamt auszumachen: Die TG Wangen-Eisenharz hatte zwar das schwierigere Programm zu bieten, bei dem strengen Kampfgericht zahlte sich das aber nicht aus.

Nach der Pause verkürzten die Gastgeber am Sprung um einen Scorepunkt und profitierten dabei von einem Sturz der Bühler Mannschaft. Nach vier hart umkämpften Geräten waren die Gastgeber am Barren das eindeutig bessere Team und übernahmen mit dem 9:4-Gerätesieg die Führung. Somit war der TV Bühl nach 99 Prozent der Saison in der Blitztabelle vom zweiten auf den vierten Platz zurückgefallen.

Aber es steht stellvertretend für die diesjährige Saison, wie die TVB-Truppe den Sieg mit Glück und Geschick noch eroberte: Martin Lukomski legte souverän vor und erturnte ein Unentschieden. Daraufhin entschloss sich Lugauer zu einer eher ungewöhnlichen Taktik und legte mit Nicolaou vor. Dank einer Topleistung von 13,25 Punkte holte er fünf seiner insgesamt 27 Scorepunte und brachte so sein Team wieder in Front. "Danach hat der Jan (Fäßler), der aktuell kaum ein Körperteil hat, das nicht schmerzt, am Ende seiner Kür den Tsukahara förmlich in den Stand betoniert und damit die entscheidenden zwei Scorepunkte geholt", gab ein völlig aufgelöster Teammanager zu Protokoll. Mit der letzten Kür brachte Pfaffenhausen die Führung schließlich ins Ziel, so dass die Bühler Turner nun auch im Aufstiegsfinale stehen.

"Nachdem wir mit dem guten Saisonstart früh den Klassenerhalt sicher hatten, haben wir unsere Weihnachtsfeier auf das Wochenende mit dem Aufstiegsfinale gelegt. Es war ja klar, dass wir nicht zur Relegation müssen. Jetzt fangen wir an, uns langsam an den Gedanken zu gewöhnen, dass wir zur Relegation Richtung zweite Bundesliga fahren", beschreibt Abteilungsleiter Ralf Fäßler seine Gedanken nach diesem Überraschungscoup. (ott)