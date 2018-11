Souveräner Derbysieg

Sinzheim

Klarer Derbysieg für MuKu Sinzheim (moe) - Ein ereignisreiches Derbywochenende liegt hinter den vier Bezirksteams in der Handball-Südbadenliga. MuKu fertigte in Sinzheim die heimischen Feuervögel ab (Foto. toto). Beim Kracher in Bühl erkämpfte sich derweil die Rebland-SG einen Punkt gegen den Helmlingen. » Weitersagen (moe) - Ein ereignisreiches Derbywochenende liegt hinter den vier Bezirksteams in der Handball-Südbadenliga. MuKu fertigte in Sinzheim die heimischen Feuervögel ab (Foto. toto). Beim Kracher in Bühl erkämpfte sich derweil die Rebland-SG einen Punkt gegen den Helmlingen. » - Mehr

Forbach

Hält die SVF-Serie auch im Derby? Forbach (red) - Der SV Forbach steht in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord dicht vor der "Herbstmeisterschaft". Bereits ein Remis im Derby gegen den FV Hörden reicht der Karcher-Elf. In der A Süd haben die Verfolger von Ligaprimus VfR Achern schwere Aufgaben vor der Brust (Foto: av). » Weitersagen (red) - Der SV Forbach steht in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord dicht vor der "Herbstmeisterschaft". Bereits ein Remis im Derby gegen den FV Hörden reicht der Karcher-Elf. In der A Süd haben die Verfolger von Ligaprimus VfR Achern schwere Aufgaben vor der Brust (Foto: av). » - Mehr

Baden-Baden

Doppeltes Derbywochenende Baden-Baden (moe) - In der Handball-Südbadenliga steht aus Bezirkssicht ein spannendes Derbywochenende an. Zum einen empfängt die SG Steinbach/Kappelwindeck den TuS Helmlingen (Foto: toto), die SG Muggensturm/Kuppenheim gastiert derweil bei Phönix Sinzheim. » Weitersagen (moe) - In der Handball-Südbadenliga steht aus Bezirkssicht ein spannendes Derbywochenende an. Zum einen empfängt die SG Steinbach/Kappelwindeck den TuS Helmlingen (Foto: toto), die SG Muggensturm/Kuppenheim gastiert derweil bei Phönix Sinzheim. » - Mehr

Ötigheim

Meisterschaften der Jugend Ötigheim (red) - Der Nachwuchs der OSG Baden-Baden war die dominierende Kraft bei den mittelbadischen Schach-Jugendmeisterschaften. Einen Achtungserfolg mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen errangen die jungen Spieler aus Ottenau, ein Jugendtitel ging an Ötigheim (Foto: win). » Weitersagen (red) - Der Nachwuchs der OSG Baden-Baden war die dominierende Kraft bei den mittelbadischen Schach-Jugendmeisterschaften. Einen Achtungserfolg mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen errangen die jungen Spieler aus Ottenau, ein Jugendtitel ging an Ötigheim (Foto: win). » - Mehr