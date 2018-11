Entspannung liegt im Trend Sie tragen Titel wie "Windelflitzer", "Relax mal wieder" oder "Oldtimer gut gepflegt" und finden sich in einem 160 Seiten starken Büchlein: Die Rede ist von den Fort- und Ausbildungsangeboten des badischen Sportbunds Freiburg, die im kommenden Jahr an der Sportschule Steinbach stattfinden. Gesammelt sind sie im neuen Bildungsprogramm, das nun veröffentlicht wurde. Über 250 Lehrgänge aus dem Gesundheits-, Breiten- und Leistungssportbereich bieten der Sportbund und seine Fachverbände darin an. Die Angebote richten sich an Multiplikatoren im Vereinssport wie etwa Übungsleiter oder Trainer und orientieren sich sowohl an aktuellen Trends als auch an den Wünschen der Zielgruppe. "Aufgrund der steigenden Nachfrage haben wir zum Beispiel im Bereich Entspannung Angebote ins Programm aufgenommen. Damit folgen wir nicht nur einem Trend im Sport, sondern nehmen Bezug auf ein gesellschaftliches Bedürfnis", erklärt Schulleiter Christian Reinschmidt. "Entspannung ist gerade ein großes Thema", sagt er. Die Fortbildungskurse gestalten die vier Studienleiter der Schule teilweise gemeinsam mit Experten aus verschiedenen Sportbereichen. "Man hat keine andere Wahl: Wenn man hier arbeitet, bildet man sich ständig fort", fügt Reinschmidt augenzwinkernd an. Neben dem Entspannungstrend seien im Vergleich zu früheren Jahren zielgruppenspezifische Angeboten besonders gefragt. Die Folge: "Es gibt eine vermehrte Differenzierung des Programms", fasst Reinschmidt zusammen. "Das ist unsere Stärke: Dass jeder etwas für seine Zielgruppe finden kann." Sollte ein Kurs stark nachgefragt werden, könne die Sportschule flexibel reagieren und das Angebot nochmals erweitern, erklärt Reinschmidt. In über 20 Sportarten bieten die Fachverbände darüber hinaus Lehrgänge für die Trainerausbildung an, beispielsweise im Behinderten- und Rehasport, im Ringen oder Segeln. Außerdem werden im kommenden Jahr wieder einige Trainingslager in der Sportschule stattfinden - etwa das der Junioren-Handball-Nationalmannschaft und der U-16-Hockey-Nationalmannschaft. Informationen rund um das Aus- und Weiterbildungsangebot finden sich im Büchlein mit dem Titel "Bildungsprogramm" oder im Netz. (kie) www.sportschule-steinbach.de.

