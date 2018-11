Spannende Duelle an Barren und Balken Turnen begeistert Jung und Alt. Dass dies so ist, bewies einmal mehr der Gauligaendkampf in der Sporthalle der Maria-Gress-Schule in Iffezheim. Über 500 junge Sportler aus 15 Vereinen zeigten eine beeindruckende Mischung aus turnerischem Können, sportlichem Körpereinsatz gepaart mit Eleganz und Ausdrucksstärke.



Zusammen mit dem Turngau Mittelbaden-Murgtal hatte der TV Iffezheim in diesem Jahr den turnerischen Jahresabschluss organisiert. Im Ligafinale trafen sich insgesamt 76 Mannschaften, um die Besten zu ermitteln. Die Gaufachwarte Monika Wolff und Klaus Münster, die für den Ablauf des Ligaendkampfes verantwortlich zeichneten, freuten sich: "Alles war wieder super. Ein tolles Ambiente und die reibungslose Zusammenarbeit machen einfach Spaß", so die beiden. Bereits in den Vorkämpfen hatten die Mannschaften gegeneinander geturnt. Die dort erreichten Punkte wurden mit den jetzigen Ergebnispunkten addiert, um anschließend das Gesamtergebnis und die jetzigen Endplatzierungen zu ermitteln. Auf diese Weise wurden an beiden Tagen aus "Vorkampf-Siegern" am Ende "nur" Zweitplatzierte und mancher Verein bejubelte einen nicht mehr erwarteten Platz auf dem Treppchen. Überaus zufrieden zeigten sich Wolff und Münster: "Wir hatten ein hohes Leistungsniveau mit tollen Mannschaftsleistungen. Das Niveau insgesamt ist unverkennbar gestiegen", zogen sie ihr Resümee. Volle Besucherränge, mitfiebernde und nicht mit Applaus geizende Fans bestätigten den Reiz der turnerischen Großveranstaltung. "Es herrschte eine absolute Ruhe während der Wettkämpfe. Da hätte man eine Nadel sprichwörtlich fallen hören können" so das Fazit der Gaufachwarte. Spannende Duelle an Barren, Balken oder Boden zeigten den hohen Leistungsstand der Turner in der Region. Dass trotz allen Ehrgeizes und Leistungswillens die Fairness nicht zu kurz kam, zeigte immer wieder der aufbrausende Beifall innerhalb der Turnerschar, der nicht nur Mannschaftskameraden galt, sondern auch die Leistungen der anderen Vereine quittierte. Erfreut ist man von Turngau-Seite aus über die konstanten Meldezahlen. Damit bestätige sich, dass der Trend zum Turnen ungebrochen sei. Gauliga-Ergebnisse Turner: A-Klasse: 1. TV Iffezheim 8:0, 2. TB Gaggenau 2:6, 3. Rastatter TV 2:6. B-Klasse: 1. TV Iffezheim 12:0, 2. TV Wintersdorf 8:4, 3. TV Muggensturm 4:8. C-Klasse: 1. TV Michelbach 8:0, 2. TB Gaggenau 4:4, 3. TV Muggensturm 0:8. Ergebnisse Schüler: M 8: 1. TV Bühl I 24:0, 2. TV Muggensturm 20:4, 3. TV Bühl II 16:8. M10: 1. TV Bühl I 28:0, 2. TV Bühl II 24:4, 3. TB Gaggenau 20:8. M12: 1. TV Bühl I 28:0, 2. Rastatter TV 22:6, 3. TV Bühl II 22:6. M14: 1. TV Bühl 12:0, 2. TV Bühl II 8:4, 3. TV Michelbach 4:8. Ergebnisse Turnerinnen: A-Klasse: 1. TV Muggensturm I 12:0, 2. TV Muggensturm II 8:4, 3. TV Haueneberstein 4:8. B-Klasse: 1. TB Gaggenau12:0, 2. TuS Hügelsheim 6:6, 3. TV Muggensturm I 6:6,. C-Klasse: 1. TV Wintersdorf 32:0, 2. TV Haueneberstein 26:6, 3. TB Gaggenau 24:8. Ergebnisse Schülerinnen: W 8: 1. TV Bischweier 26:2, 2. TV Bühl II 26:2, 3. TV Rastatt-Rheinau 20:8. W10: 1. TV Bühl I 20:0, 2. TuS Hügelsheim 14:6, 3. TV Bühlertal 14:6. W12: 1. TB Gaggenau 16:0, 2. TB Sinzheim 10:6, 3. TV Lichtenau 10:6. W14: 1. TB Gaggenau 8:0, 2. TuS Hügelsheim 4:4, 3. TB Sinzheim 0:8. (sch)

