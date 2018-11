Bundesligist TV Busenbach

Die Tischtennis-Freunde aus der Region können sich auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Am kommenden Samstag gastiert ab 18.30 Uhr die Tischtennis-Bundesliga der Frauen in Sinzheim. Der TV Busenbach hat sein Heimspiel gegen TuS Bad Driburg in die Fremersberghalle "ausgelagert". Veranstalter ist die Tischtennisabteilung des TB Sinzheim.

Angebahnt wurde das Ping-Pong-Spektakel bereits im Mai vergangenen Jahres. Am Rande der deutschen Pokalmeisterschaften lernten die Sinzheimer Tischtennis-Männer Tanja Krämer, die Spitzenspielerin des TV Busenbach, kennen. "In einem Gespräch kamen wir auch auf die Zuschauerresonanz zu sprechen. Tischtennis ist da ja leider eine Randsportart. Wir lehnten uns etwas aus dem Fenster und sprachen von 400 Zuschauern, die in unsere Halle kämen, sollte Busenbach bei einem Bundesligaspiel sein Heimrecht nach Sinzheim verlegen", erzählt Patrick Fischer, einer der TBS-Organisatoren. Aus der etwas vollmundigen Ankündigung wurde schnell ernst - und so kommt es am Samstagabend tatsächlich zu einem Bundesligaspiel der Busenbacherinnen in der Fremersberghalle. Damit diesen auch die angekündigten Zuschauermassen folgen können, gibt es in der Bäckerei Bähr, in der Sinzheimer Filiale der Volksbank Baden-Baden/Rastatt sowie in der Postfiliale in Sinzheim nach wie vor Karten im Vorverkauf. (red)