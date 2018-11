Die Flitterwochen vorgezogen

Für den Traum vom nächsten Wintermärchen verschob Johannes Rydzek sogar seine Flitterwochen. Anfang September gab Deutschlands Sportler des Jahres seiner Lissi in Oberstdorf das Ja-Wort, zwei Tage später gehörte sein Herz schon wieder seiner zweiten großen Liebe - der Nordischen Kombination. "Wir haben am Samstag geheiratet, am Montag ging es wieder auf einen Lehrgang", sagt der 26-Jährige, der mit seiner Jugendliebe vorab in die Toskana gereist war: "Wir haben die Flitterwochen einfach vorgezogen."







Die große Party soll im nächsten Jahr folgen, krachen lassen will es Rydzek aber schon vorher auf der Schanze und in der Loipe. Wenn am Wochenende im finnischen Kuusamo die neue Weltcup-Saison beginnt, gehört Rydzek als Rekordweltmeister zwangsläufig zu den Favoriten. Er selbst stapelt aber noch tief. "Ich bin noch nicht da, wo ich gerne im Herbst wäre. Aber mein Anspruch ist auch ziemlich hoch", sagt der Doppel-Olympiasieger von Pyeongchang. Vor Rydzek liegt eine ganz besondere Saison. Ende Februar steht die WM in Seefeld an, und "da bin ich immerhin vierfacher Titelverteidiger", sagt der Abräumer der Titelkämpfe 2017 in Lahti. Dumm nur: In jenem Seefeld verpatzte Rydzek im vergangenen Winter seine Olympia-Generalprobe gründlich, ehe er in Südkorea doch noch auftrumpfte. "Ich habe an Seefeld nicht die besten Erinnerungen. Aber bis dahin ist es ja noch ein langer Weg", sagt er heute. Zwei olympische Goldmedaillen nennt Rydzek inzwischen sein Eigen, hinzu kommen sechs WM-Titel und 16 Erfolge im Weltcup. Eine große Trophäe fehlt aber noch: Die Kristallkugel für den Triumph im Gesamtweltcup blieb Johannes Rydzek bislang verwehrt - zweimal wurde er Zweiter, jeweils hinter Eric Frenzel. Daran denken will er aber frühestens nach der WM. "Ich habe über die Jahre gelernt: Wenn man in die Saison geht und sagt, das würde ich gerne holen, funktioniert das einfach nicht", sagt Rydzek. Vielleicht gelingt hoch oben am Polarkreis aber zumindest ein guter Start. Die Anlage in Kuusamo liegt Rydzek, 2014, 2016 und 2017 stand er dort ganz oben auf dem Treppchen. 2017 erlebte er vor seinem Sieg eine der verrücktesten Situationen seiner Karriere, als er im Training auf der Schanze von einem herrenlosen Ski behindert wurde. "Ich habe viel



getüftelt"



Rydzek griff nach dem Ski und beförderte ihn aus der Spur, ehe er den Sprung sicher stand. "Ich hatte einen Schutzengel, das hätte ganz anders enden können", sagte er später. Hilfe von oben wird Rydzek diesmal hoffentlich nicht benötigen, höchstens vom Windgott. Denn noch sind seine Sprünge zu unkonstant. "Ich habe viel getüftelt. Aber viel hilft nicht immer viel", sagt der begeisterte Hobby-Kletterer, der dennoch wieder hoch hinaus will: "Vielleicht muss ich dieses Jahr ein wenig mehr über meine Erfahrung kommen." Davon hat Johannes Rydzek jedenfalls genug. (sid)

