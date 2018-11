Spvgg Ottenau

Nun steht die Auswärtspartie bei den TTSF Hohberg II (2:8) an. Die TTSF-Reserve gewann ihr bislang einziges Spiel beim Schlusslicht TTV Auggen und hatte hier nur drei Stammkräfte im Aufgebot - eine Warnung an die Ottenauer, die Aufgabe mit größter Konzentration anzugehen. Mit Shidong Li, Achim Stoll und Michael Feißt erhielten die drei erstnominierten Spieler der dritten Verbandsligamannschaft vor der Runde einen Sperrvermerk für Hohbergs Zweite, was den Murgtälern am Samstag entgegenkommen dürfte. Fraglich ist wiederum der Einsatz von Gonzales, aber auch ohne ihren Topspieler sollten die Ottenauer beide Punkte mitnehmen können.

Nach dem 8:5-Überraschungssieg beim TTV Weinheim-West II freut sich der TTV Gamshurst in der Badenliga der Frauen am Samstag auf das Bezirksderby gegen den Aufsteiger TV Weisenbach. Mit einem Heimsieg will man das Punktekonto auf 8:8 Zähler ausgleichen. Weisenbach zeigte sich in den vergangenen beiden Partien gestärkt. Gegen den Tabellenführer TTF Rastatt zog sich das Team bei der 3:8-Niederlage achtbar aus der Affäre. Es folgte gegen den Mitaufsteiger TTF Stühlingen II der erste Saisonsieg, der mit 8:3 recht deutlich ausfiel. Kann Gamshursts Nummer eins Mareike Allgeier nach ihrer Verletzung wieder ins Spielgeschehen eingreifen, so ist die Rollenverteilung zugunsten der Gastgeberinnen klar. Bei den Murgtälerinnen, die weiterhin auf Regina Roflik verzichten müssen, sind in erster Linie die beiden Topscorerinnen Monika Vig und Tanja Rath, die mit sieben respektive acht Einzelerfolgen in der Liga angekommen sind, gefordert.

Der TTV Kappelrodeck wurde dank einer engagierten Leistung beim 7:7-Unentschieden im Heimspiel gegen den favorisierten Gast des TV St. Georgen mit einem Punkt belohnt. Nun folgt in der Auswärtspartie beim VSV Büchig die nächste Bewährungsprobe. (ti)