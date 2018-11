Plötzlich Spitzenspiel Von Christian Rapp



Von einem Spitzenspiel will Matthias Frieböse dann doch nichts wissen. "Tabellarisch mag es vielleicht ein Spitzenspiel sein", sagt der Trainer des Rangvierten SV 08 Kuppenheim (27 Punkte), "aber fußballerisch sind weder wir noch der FC Auggen nur annähernd in der gleichen Liga wie das Spitzenduo Freiburger FC und 1. FC Rielasingen-Arlen." Vielmehr sieht Freiböse das morgige Aufeinandertreffen gegen den Tabellendritten (30) aus dem Markgräflerland als "ein Spiel zweier Teams, die in dieser Saison auf einer Erfolgswelle reiten".



Während der FC Auggen zu Beginn der Runde, nach der 2:3-Auftaktnied erlage im Hinspiel gegen die Knöpflestädter, sieben Partien in Folge gewann, türmt sich die Kuppenheimer Erfolgswelle immer mehr zu einer Monsterwelle auf, die Surfer wie Weltmeister Philipp Köster vor Neid erblassen lassen würden. Seit sechs Begegnungen sind die Wörtelkicker nunmehr ungeschlagen, die vergangenen fünf wurden allesamt gewonnen. Damit sind die Schwarz-Blauen zusammen mit dem SV Endingen momentan die Mannschaft der Stunde in der Verbandsliga. Auch die Reifeprüfung beim Aufsteiger RW Stegen am vergangenen Wochenende - nach dem 2:0-Husarenritt gegen den Spitzenreiter Freiburger FC - wurde nahezu problemlos genommen. Nach einer 3:0-Führung ließ der SV 08 in der Schlussviertelstunde etwas die Zügel schleifen, musste noch zwei Gegentreffer hinnehmen, doch der Sieg geriet nie ernsthaft in Gefahr. "Wir haben 75 Minuten das Spiel dominiert, auch fußballerisch überzeugt. Die beiden Gegentreffer sollten wir als Lernprozess abhaken", sagt Frieböse, der bereits eine "Vorfreude auf das tabellarische Spitzenspiel" bei seinem Team ausgemacht hat. "In der Vergangenheit haben wir meistens gewinnen müssen. Jetzt, als Tabellenvierter, haben wir positiven Druck. Mit der richtigen Einstellung ist auch was gegen Auggen drin", erklärt der 08-Coach, der aber sofort hinterschiebt: "Aber nur, wenn wir nicht mit Hochmut oder Überheblichkeit ins Spiel gehen und weiter fleißig arbeiten auf dem Platz - als Team, als eine geschlossene Einheit." Dass es gegen den absoluten Lieblingsgegner geht - die vergangenen vier Pflichtspiele hat der SV 08 allesamt gewonnen - sei zwar in den Hinterköpfen drin, doch für die morgige Partie eher unwichtig. "Auggen hat eine richtig starke Offensive mit einigen gefährlichen Akteuren. Zudem ist das ein Team, das aktiv Fußball spielen will und gerne den Ball hat", beschreibt Frieböse die Stärken des FCA, der aber auf den gesperrten Torjäger Bastian Bischoff (acht Treffer) verzichten muss, zudem ist Axel Imgraben angeschlagen. Bei seiner Mannschaft steht noch ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Armin Karamehmedovic. Frederik Weißer und Yannis Otto sind diese Woche erst ins Training eingestiegen, Offensivspieler Patrick Holl (Knie) fällt sicher aus. Sollte der SV 08 morgen den sechsten Sieg in Serie einfahren, wartet zum Jahresausklang tatsächlich ein Spitzenspiel - nämlich beim Tabellenzweiten 1. FC Rielasingen-Arlen.

