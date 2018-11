Jetzt oder nie

Da morgen nach den Hammerwochen mit der TSG Haßloch ein leichteres Kaliber in die Rheintalhalle kommt, kann es in Sachen zweiter Saisonsieg - frei nach dem Höhner-Handball-Hit - eigentlich nur heißen: wenn nicht jetzt, wann dann? Das sieht auch Ralf Ludwig so. Bisher, so der Trainer, waren die zwei Punkte in keinem Spiel Pflicht, "aber jetzt sind sie ein Muss! Das wissen auch meine Jungs".

Grund dafür ist nicht nur die Tatsache, dass die TSG - entgegen der eigenen Erwartungen vor dem Rundenstart - nicht zu den Topteams der Liga gehört. Der Optimismus beim TVS erhält aber noch Futter aus anderer Quelle: Nämlich durch "das Selbstvertrauen, das wir aufgrund der Leistungen gegen die Topteams gesammelt haben, und den Glauben, dass wir die nötige Qualität haben. Jetzt müssen wir das mit Überzeugung auf die Platte bringen", sagt TVS-Coach Ludwig.

Dort wollendie Sandweierer endlich auch mal agieren, statt sich wie bisher meist am Spiel des Gegners zu orientieren. "Wir wollen von Beginn an unsere Stärken aufs Tablett legen", sagt Ludwig und zählt auf: aggressive offene Abwehr, schnelles Umschaltspiel, Grundgeduld im Positionsangriff. Dort wird Jonas Schuster (ausgekugelter Finger) ziemlich sicher fehlen. Han Völker und Franz Henke sollen diesbezüglich in die Bresche springen. Die Defensive um Abwehrchef Sebastian Wichmann wird gegen den Tabellenelften wieder etwas offensiver agieren. Das Ziel: schnelle Ballgewinne und ab nach vorne - jetzt oder nie.