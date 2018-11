Die Rollen sind verteilt

Bereits vor Wochenfrist gab Würmersheims Trainer Manuel Jung zu Protokoll, mit der Punktausbeute zum Ende der Vorrunde nicht zufrieden zu sein. Das hat sich nach der Niederlage unterm Fremersberg freilich nicht geändert. "Wir gehen personell auf dem Zahnfleisch", sagt er in Bezug auf die zahlreichen Ausfälle in seinem Team. Wie der Angriff morgen aussehen wird, weiß er noch nicht. Die Woche über hatten Marius Czaikowski und Senid Omerovic noch Probleme. Manuel Bauer wird hingegen wieder in die Mannschaft zurückkehren. Gästetrainer Alexander Hassenstein bereitet die Verletzenliste des Gastgebers keine Freude: "Mir wäre es am liebsten, bei denen wären alle fit und die besten elf würden auflaufen. Dann wüssten wir, was auf uns zukommt."

Das Hinspiel hat der VfB Bühl mit 4:1 gewonnen. "Mittlerweile ist Würmersheim in der Liga angekommen, und wir haben keinen Anlass zu glauben, dass wir dieses Ergebnis so einfach wiederholen können", sagt Hassenstein. Der jüngste Erfolg macht ihm allerdings Mut. "Das war mal wieder eine mannschaftlich geschlossene und vor allen Dingen sehr disziplinierte Leistung", bescheinigt er seiner Elf. Gegen Würmersheim hat er "ein paar Ideen", wie er den Gegner "bespielen wird. Wichtig ist, aus einer stabilen Defensive zu agieren und gut umzuschalten".

Diesen Plan will auch Jung verfolgen. Der Gast aus dem Hägenich ist für ihn "der klare Favorit. Das ist eine gestandene Mannschaft mit Top-Spielern in ihren Reihen. Die werden am Ende vielleicht nicht um die Meisterschaft mitspielen, ich sehe Bühl aber sehr weit oben in der Tabelle", sagt der Trainer des Aufsteigers.

Bis zur Winterpause - also in den beiden noch ausstehenden Spielen - will Jung noch "mindestens drei Punkte" holen. Da es eine Woche später zum FV Schutterwald geht, der bis dato bereits 29 Zähler eingefahren hat, sieht er die Chance auf Zählbares zu Hause gegen den VfB ein wenig besser. "Der Heimvorteil könnte uns zugutekommen, hier fühlen sich die Jungs wohl."

Der VfB Bühl bekommt es zum Jahresabschluss mit dem Tabellenzweiten aus dem Durbachtal zu tun und wird daher alles dransetzen, sich gegen den Aufsteiger ein kleines Punktepolster für den Winter zuzulegen.