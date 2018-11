Vom Torwart zum Mannschaftsarzt

Doch was tun die Fußballärzte auf dem Platz wirklich? Ein Tritt, ein Schrei, ein Pfiff, Foul. Der Doktor muss aufs Feld. Jetzt gilt es, in ein, zwei Minuten die Verletzung des Spielers sofort zu erkennen, behandeln - vielleicht sogar heilen. "Man muss die Ruhe bewahren und das Richtige tun", sagt Hoffmann. Aber wie tut man das Richtige, wenn ein Spieler auf dem grünen Rasen liegt und leidet? "Das hat viel mit Routine zu tun. Außerdem ist, was ein Arzt in den wenigen Momenten auf dem Platz leisten kann, recht überschaubar. Wunderdinge passieren da nicht", räumt Hoffmann ein. Meist geht es vielmehr darum, mit einer zügigen Untersuchung eine zuverlässige erste Diagnose zu stellen. Geht's um die einfache Frage: Kann ein Spieler weiterspielen - oder muss er raus?

Lebensbedrohliche Verletzungen kommen so gut wie nie vor. Der Fußball gehört eher zu den mäßig riskanten Sportarten. Aber mit Muskelverletzungen, Sehnenrissen, Kreuzbandrupturen, Knochenbrüchen und Platzwunden bekommt es ein Mannschaftsarzt schon zu tun. "Die Situation auf dem Platz sieht zwar oft dramatisch aus, aber als Arzt in einem regionalen Krankenhaus wird man in den zahlreichen Bereitschaftsdiensten oft mehr gefordert als ein Mannschaftsarzt in einer ganzen Saison", unterstreicht Hoffmann. In Linx musste er einmal einen Helfer, der in der Küche zusammengebrochen war, reanimieren. Aber, als er dann mit dem Patienten auf dem Weg in die Klinik war, kippte ein Spieler der Alten Herren um und verstarb. "Das war ein dramatischer Tag", erinnert sich Hoffmann.

Mittlerweile ist alles professioneller geworden. "In Oberachern haben wir einen eigenen Behandlungsraum, und bei der erforderlichen Ausstattung ist der Verein sehr großzügig. Auch steht seit fünf Jahren ein gesponserter Herz-Defibrillator zur Wiederbelebung bereit", erklärt Hoffmann. Er selbst stürmt längst nicht mehr wild aufs Feld. Heute sind es die Physios, die mit ihrem Koffer auf den Platz eilen, während er selbst nur noch bei schweren Verletzungen einen Sprint hinlegt.

Das Nötigste - schmerzstillendes Eisspray, Sprühpflaster, Verbandsmaterial einschließlich Nasentamponade und ein Wund-Tacker - trägt er in seinem kleinen schwarzen Täschchen am Mann. "Wir haben mit Katarina Sakac und Conny Huber zwei Top-Physios, was meine Arbeit ungemein erleichtert", sagt Hoffmann. Auch die Mentalität der Spieler, sprich Patienten, hat sich geändert. Dass sich ein Spieler auf der Bank wie einst der Linxer Pedro Almansa spritzen lässt, gehört der Vergangenheit an. Ohnehin werden Spritzen nur in ausdrücklichem Einvernehmen mit dem Spieler verabreicht. "Die Handballer und Eishockeycracks sind da schon härter im Nehmen", sagt Hoffmann. Und er weiß, von was er spricht, denn er hat auch schon parallel zu den Fußballern den TV Willstätt (2000 bis 2002) und den EHC Heilbronn (1986 bis 1988) als Mannschaftsarzt betreut.

Beim SV Oberachern sieht er sich als "medizinische Anlaufstelle für die Spieler mit ihren diversen Problemen, wobei in vielen Fällen natürlich auch etwas psycho-emotionale Pflege erforderlich ist und man quasi als Seelendoktor fungiert". Er weiß, dass in den Fußballerkörpern eigenwillige Geister und empfindliche Seelen schlummern. "Man muss ihren Respekt und ihr Vertrauen gewinnen", nennt Hoffmann das erste Geheimnis der Fußballmediziner.

Das ist ihm sowohl in Linx, wo er 1983 vom damaligen Manager Friedhelm Irrgang, der leider schon verstorben ist, als erster offizieller Mannschaftsarzt im südbadischen Fußball angeworben worden war, als auch beim SV Oberachern, bei dem er seit 2011 tätig ist, gelungen. Hoffmann kommt vom Fußball, hütete einst das Tor beim VfR Achern und war eine Zeit lang beim SV Linx Ersatzkeeper und "Doc" in Personalunion.

"In Linx habe ich eine wirklich tolle Zeit erlebt. Wenn ich nur an die fußballerische Rakete Olivier Grava denke, wird mir warm ums Herz. Gute Kontakte zu Linx bestehen noch heute. Auch in Oberachern habe ich mich sehr schnell eingelebt und wurde von Anfang an von Spielern und Umfeld voll akzeptiert. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe immer noch großen Spaß am Fußball", sagt Hoffmann, der im benachbarten Ottersweier wohnt. Und er ist so ehrgeizig wie die Spieler. Nur ein Mittel gegen deren chronische Auswärtsschwäche hat auch er nicht.